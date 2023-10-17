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Губернатор рассказал о будущем развитии агломераций Кольского Заполярья

17 октября 2023, 18:14
Глава Мурманской области объявил, что три группы населенных пунктов в Кольском Заполярье будут включены в список ключевых городов Арктики. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он поделился информацией о планах развития этих групп.

 

«На сегодняшний день перечень из 26 районов, поселков, городов и прилегающих к ним территорий был утвержден на штабе, занимающемся развитием населенных пунктов в Российской Федерации Арктической зоны», — уточнил губернатор.

Они были объединены в 16 групп, сообщает издание «МК в Мурманске». Кольское Заполярье стало инициатором этих изменений. Не так давно региональные власти предложили особый подход к развитию городов и других населенных пунктов в Арктике, пишет ФедералПресс.

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