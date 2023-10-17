Губернатор рассказал о будущем развитии агломераций Кольского Заполярья

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
«На сегодняшний день перечень из 26 районов, поселков, городов и прилегающих к ним территорий был утвержден на штабе, занимающемся развитием населенных пунктов в Российской Федерации Арктической зоны», — уточнил губернатор.
Они были объединены в 16 групп, сообщает издание «МК в Мурманске». Кольское Заполярье стало инициатором этих изменений. Не так давно региональные власти предложили особый подход к развитию городов и других населенных пунктов в Арктике, пишет ФедералПресс.