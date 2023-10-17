Грузчик из Кировграда стал жертвой нападения беглых заключенных

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Мужчина потерял зуб и 8 тысяч рублей, пишет ФедералПресс.
Местным жителем, который работает грузчиком в коммерческой компании «Сима-ленд», ставшим жертвой ограбления со странной жестокостью, обратился в полицию, сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Беглецы имели множество судимостей. Они были связаны с кражами, грабежами, хулиганством, транспортным преступлениями и нанесением умышленного вреда здоровью.