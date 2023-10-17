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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Грузчик из Кировграда стал жертвой нападения беглых заключенных

17 октября 2023, 13:29
Стало известно, кого подвергли насилию в городе Кировград Свердловской области беглые заключенные. Пострадавшим от рецидивистов оказался работник компании «Сима-ленд», который занимается перевозкой грузов.

Мужчина потерял зуб и 8 тысяч рублей, пишет ФедералПресс.

Местным жителем, который работает грузчиком в коммерческой компании «Сима-ленд», ставшим жертвой ограбления со странной жестокостью, обратился в полицию, сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Беглецы имели множество судимостей. Они были связаны с кражами, грабежами, хулиганством, транспортным преступлениями и нанесением умышленного вреда здоровью.

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