Домашний интернет от билайн заиграл по-новому

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
В результате, для пользователей домашнего интернета билайн одни плюсы. Начнем с того, что обновление оборудования снизит длительность и количество аварий на сети. Пользователю не нужно будет каждый раз устанавливать, настраивать соединение для доступа в интернет на роутере или компьютере — все происходит автоматически. Технология IPoE также снизит нагрузку на роутеры, что улучшит качество и скорость интернета в квартире.
К тому же, теперь расширился модельный ряд роутеров, которые абонент может установить у себя дома.
Попробовать обновленное качество домашнего интернета можно в комплекте с мобильной связью и ТВ. С тарифным планом UP (с англ. АП) билайн в Омске предоставляет услугу безлимитного домашнего интернета на скорости до 500 Мбит/сек.
Условия тарифа UP можно настроить под себя. Например, c виртуальным помощником аппером Драконом Юнгом пользователю будут доступны: 40 ГБ мобильного интернета, 500 минут на звонки, безлимитные мессенджеры и онлайн кинотеатр билайн ТВ, неограниченный трафик на Вконтакте. К тарифу можно добавить домашний интернет на скорости до 100, 300 или 500 Мбит/сек.
До 31.01.2024 подключить услуги мобильной связи, домашнего интернета и ТВ на тарифе UP сейчас можно со скидкой 60% на мобильную связь на 2 месяца*.
С домашним интернетом пользователю станут также доступны:
Чтобы подключить домашний интернет Билайн, оставьте онлайн-заявку на сайте или звоните по телефону: 8-800-700-8000 и выбираете понравившийся тариф, выбираете удобную дату подключения. Технический специалист произведет в назначенное время подключение и настройку тарифа.
* скидка 60% на 2 месяца распространяется на абонентскую плату за услуги мобильной связи. После окончания данного периода тарифная плата взымается в полном объеме. Организатор акции оставляет за собой право изменить сроки и условия акции. Подробности: https://omsk.beeline.ru/customers/domashnij-internet-tv-mobilnaya-svyaz/
**услуга является дополнительной, взымается дополнительная плата
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