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Домашний интернет от билайн заиграл по-новому

Домашний интернет от билайн заиграл по-новому

17 октября 2023, 05:27
Фото: ru.freepik.com
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билайн провел работы по оптимизации и модернизации сети домашнего интернета в Омске. Оператор связи заменил старую линейку сетевого оборудования на более отказоустойчивую новую и перевел абонентов на IPoE, технологию, которая основывается на типе соединения «динамический IP».

В результате, для пользователей домашнего интернета билайн одни плюсы. Начнем с того, что обновление оборудования снизит длительность и количество аварий на сети. Пользователю не нужно будет каждый раз устанавливать, настраивать соединение для доступа в интернет на роутере или компьютере — все происходит автоматически. Технология IPoE также снизит нагрузку на роутеры, что улучшит качество и скорость интернета в квартире.

К тому же, теперь расширился модельный ряд роутеров, которые абонент может установить у себя дома.

Попробовать обновленное качество домашнего интернета можно в комплекте с мобильной связью и ТВ. С тарифным планом UP (с англ. АП) билайн в Омске предоставляет услугу безлимитного домашнего интернета на скорости до 500 Мбит/сек.

Условия тарифа UP можно настроить под себя. Например, c виртуальным помощником аппером Драконом Юнгом пользователю будут доступны: 40 ГБ мобильного интернета, 500 минут на звонки, безлимитные мессенджеры и онлайн кинотеатр билайн ТВ, неограниченный трафик на Вконтакте. К тарифу можно добавить домашний интернет на скорости до 100, 300 или 500 Мбит/сек.

До 31.01.2024 подключить услуги мобильной связи, домашнего интернета и ТВ на тарифе UP сейчас можно со скидкой 60% на мобильную связь на 2 месяца*.

С домашним интернетом пользователю станут также доступны:

  • бесплатная подписка «Все включено» (топовые и эксклюзивные фильмы и сериалы от онлайн-кинотеатров more.tv, ivi lite, Amediateka, viju, а также огромная фильмовая библиотека на любой вкус подписок Семейная, KIDS, Страшно и точка) для всей семьи в онлайн-сервисе билайн тв на 1 месяц. Стоимость подписки со второго месяца 649 руб/мес.;
  • Антивирус Касперского KasperskyInternetSecurity на 2 устройства**;
  • Фиксированный IP адрес**;
  • Возможность аренды ТВ-приставки и Wi-Fi роутера.

Чтобы подключить домашний интернет Билайн, оставьте онлайн-заявку на сайте или звоните по телефону: 8-800-700-8000 и выбираете понравившийся тариф, выбираете удобную дату подключения. Технический специалист произведет в назначенное время подключение и настройку тарифа.

* скидка 60% на 2 месяца распространяется на абонентскую плату за услуги мобильной связи. После окончания данного периода тарифная плата взымается в полном объеме. Организатор акции оставляет за собой право изменить сроки и условия акции. Подробности: https://omsk.beeline.ru/customers/domashnij-internet-tv-mobilnaya-svyaz/

**услуга является дополнительной, взымается дополнительная плата

 

Реклама. beeline.ru

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