Домашний интернет от билайн заиграл по-новому

В результате, для пользователей домашнего интернета билайн одни плюсы. Начнем с того, что обновление оборудования снизит длительность и количество аварий на сети. Пользователю не нужно будет каждый раз устанавливать, настраивать соединение для доступа в интернет на роутере или компьютере — все происходит автоматически. Технология IPoE также снизит нагрузку на роутеры, что улучшит качество и скорость интернета в квартире.