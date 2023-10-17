Держать марку: строительная отрасль Сахалина движется к новым рекордам

Расселение аварийного жилья идет во всех муниципалитетах Сахалинской области. Ежегодно районы один за другим отчитываются о новосельях жителей сел и муниципальных центров. Так, до конца 2023 года два 24-квартирных дома сдадут в селе Озерском Корсаковского района. Жилье в новостройках получат переселенцы из аварийного фонда. В поселке Шахтерск Углегорского района готовят к сдаче два дома по 60 квартир и один на 56 жилплощадей. В Охинском районе к концу 2023 года планируют расселить 26 тысяч кв. м. аварийного жилья — новоселье отпразднуют 730 человек. В Ногликском районе для собственников ветхого фонда строят три дома (на 46, 65 и 90 квартир), а в Южно-Курильском районе с начала 2023 года 28 семей заселились в новостройку на острове Шикотан. Не отстают и другие муниципалитеты.