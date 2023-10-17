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Чистотел — опасное средство для удаления бородавок и папиллом

Чистотел — опасное средство для удаления бородавок и папиллом

17 октября 2023, 08:52
Фото: 1MI
Чистотел, популярное средство для удаления бородавок и папиллом, оказалось крайне опасным из-за его кислоты.

Избавление от бородавок может быть опасным, если использовать чистотел. Дерматолог Наталья Махнова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о возможных последствиях самостоятельного удаления папиллом и почему это не рекомендуется.

Чистотел — это популярное средство, которое можно купить в аптеке. Оно предназначено для удаления бородавок, сухих мозолей и папиллом. Производители утверждают, что оно эффективно и безопасно, не оставляет следов на коже.

Однако дерматологи не согласны с этим мнением. Наталья Махнова объясняет, что чистотел содержит кислоту, которая может быть опасной для здоровья. Люди, пытаясь избавиться от бородавок или папиллом самостоятельно, не осознают, насколько серьезными могут быть последствия.

Врач подчеркивает, что перед удалением новообразований на коже необходимо пройти специальную диагностику. Только профессионалы, такие как дерматологи или онкодерматологи, могут точно определить, с чем имеют дело. Использование чистотела без профессиональной консультации может привести к тяжелым последствиям.

Если кислота чистотела попадает на раковую ткань, могут начаться метастазы. В этом случае спасти пациента становится невозможным, и он может умереть. Даже в самом благоприятном случае использование чистотела может вызвать образование рубцов. Кислота, попадая на кожу, повреждает не только бородавки или папилломы, но и здоровые ткани.

Поэтому Наталья Махнова рекомендует обратиться к специалистам, если возникла необходимость в удалении новообразований на коже. Лучше довериться профессионалам и защитить свое здоровье.

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