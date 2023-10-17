Чистотел — опасное средство для удаления бородавок и папиллом

Если кислота чистотела попадает на раковую ткань, могут начаться метастазы. В этом случае спасти пациента становится невозможным, и он может умереть. Даже в самом благоприятном случае использование чистотела может вызвать образование рубцов. Кислота, попадая на кожу, повреждает не только бородавки или папилломы, но и здоровые ткани.