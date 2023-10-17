Баланин: Более 12 тыс. участников спецоперации прошли медицинскую реабилитацию

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Информация, предоставленная территориальными фондами, свидетельствует о том, что 12 299 человек, включенных в указ президента под номером 232, прошли процедуры медицинской реабилитации в региональных медицинских организациях в течение первых восьми месяцев текущего года. Это включает 11 077 посещений в амбулаторных условиях, 1 726 случаев лечения в дневных стационарах и 3 172 случая лечения в круглосуточных стационарах, пишет ТАСС.
Илья Баланин также отметил, что ФОМС заключил соглашение о сотрудничестве с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в рамках индивидуального сопровождения участников СВО.
Подчеркнув важность вовлечения страховых компаний, он отметил, что они активно участвуют в обеспечении своевременной медицинской помощи по медицинской реабилитации.
В заключение Илья Баланин добавил, что в настоящее время разрабатываются программы государственных гарантий на 2024 год, в которых также будут учтены необходимые объемы медицинской реабилитации для участников специальной военной операции.