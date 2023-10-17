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Баланин: Более 12 тыс. участников спецоперации прошли медицинскую реабилитацию

Баланин: Более 12 тыс. участников спецоперации прошли медицинскую реабилитацию

17 октября 2023, 14:03
Фото: 1MI
За первые восемь месяцев 2023 года медицинскую реабилитацию успешно прошли 12 299 участников специальной военной операции, согласно сообщению Ильи Баланина, председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Информация, предоставленная территориальными фондами, свидетельствует о том, что 12 299 человек, включенных в указ президента под номером 232, прошли процедуры медицинской реабилитации в региональных медицинских организациях в течение первых восьми месяцев текущего года. Это включает 11 077 посещений в амбулаторных условиях, 1 726 случаев лечения в дневных стационарах и 3 172 случая лечения в круглосуточных стационарах, пишет ТАСС.

Илья Баланин также отметил, что ФОМС заключил соглашение о сотрудничестве с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в рамках индивидуального сопровождения участников СВО.

Подчеркнув важность вовлечения страховых компаний, он отметил, что они активно участвуют в обеспечении своевременной медицинской помощи по медицинской реабилитации.

В заключение Илья Баланин добавил, что в настоящее время разрабатываются программы государственных гарантий на 2024 год, в которых также будут учтены необходимые объемы медицинской реабилитации для участников специальной военной операции.

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