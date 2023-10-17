Apple разрешила использовать сторонние платежные системы пользователям в России

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Apple объявила о том, что российские разработчики могут использовать сторонние платежные системы для оплаты покупок в приложениях. Это решение применимо только на российском рынке и не распространяется на другие страны, пишет 360tv.ru.
В то же время, разработчики должны соблюдать правила компании по отображению ссылок на внешние платежные системы. Apple будет удерживать 27% от суммы покупок, совершенных через эти системы, в то время как стандартная комиссия App Store составляет 30%.
Такое решение аналитики связывают со штрафом в размере 1,1 миллиарда рублей, который был наложен на компанию Федеральной антимонопольной службой России.