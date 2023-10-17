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Apple разрешила использовать сторонние платежные системы пользователям в России

Apple разрешила использовать сторонние платежные системы пользователям в России

17 октября 2023, 12:31
Фото: 1MI
Apple разрешила российским разработчикам использовать сторонние платежные системы для оплаты в приложениях, но будет удерживать 27% от суммы покупок; это решение принято после наложения штрафа Федеральной антимонопольной службой России.

Apple объявила о том, что российские разработчики могут использовать сторонние платежные системы для оплаты покупок в приложениях. Это решение применимо только на российском рынке и не распространяется на другие страны, пишет 360tv.ru.

В то же время, разработчики должны соблюдать правила компании по отображению ссылок на внешние платежные системы. Apple будет удерживать 27% от суммы покупок, совершенных через эти системы, в то время как стандартная комиссия App Store составляет 30%.

Такое решение аналитики связывают со штрафом в размере 1,1 миллиарда рублей, который был наложен на компанию Федеральной антимонопольной службой России.

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