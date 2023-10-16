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Updated Сегодня, 17:40

Япония призвала Россию снять ограничения на импорт рыбной продукции

16 октября 2023, 17:39
Япония обратилась к России с просьбой убрать ограничения на ввоз рыбной продукции и морепродуктов из Японии. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Японии.

16 октября Россельхознадзор решил временно запретить поставки японской рыбы и морепродуктов, пишет RT. Это ограничение будет действовать до тех пор, пока не будут предоставлены данные, подтверждающие безопасность продукции и ее соответствие требованиям Евразийского экономического союза, и не будет проведен анализ этих данных специалистами Россельхознадзора.

Япония назвала такое решение России «несправедливым» и решительно призывает его отменить.

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