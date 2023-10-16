Япония призвала Россию снять ограничения на импорт рыбной продукции

16 октября Россельхознадзор решил временно запретить поставки японской рыбы и морепродуктов, пишет RT. Это ограничение будет действовать до тех пор, пока не будут предоставлены данные, подтверждающие безопасность продукции и ее соответствие требованиям Евразийского экономического союза, и не будет проведен анализ этих данных специалистами Россельхознадзора.