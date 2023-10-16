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Posted Сегодня, 18:06

Published Сегодня, 18:06

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

Врач: Чистотел может быть опасным

16 октября 2023, 18:06
Врач Наталья Махнова заявила, что применение чистотела может оказывать негативное воздействие на организм и являться опасным.

Об этом пишет Общественная служба новостей интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Производители лекарств на основе чистотела утверждают, что их продукт эффективно удаляет бородавки, сухие мозоли и папилломы. Однако, по словам врача, чистотел может быть опасен для жизни человека. Она подчеркивает, что люди приобретают это средство в аптеках, но не всегда осознают, какая кислота содержится в нем. В случае появления новообразований рекомендуется обратиться к специалисту.

Махнова добавляет: если кислота попадает на раковую кожу, это может привести к распространению метастазов. При таком самолечении спасти человека будет очень сложно.

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