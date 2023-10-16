Врач: Чистотел может быть опасным

Производители лекарств на основе чистотела утверждают, что их продукт эффективно удаляет бородавки, сухие мозоли и папилломы. Однако, по словам врача, чистотел может быть опасен для жизни человека. Она подчеркивает, что люди приобретают это средство в аптеках, но не всегда осознают, какая кислота содержится в нем. В случае появления новообразований рекомендуется обратиться к специалисту.