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В Омской области по вине водителя пассажирка получила черепно-мозговую травму

16 октября 2023, 08:44
Фото: 1MI
Иллюстрация
Происшествие случилось из-за неаккуратного вождения и неисправного ремня безопасности в автобусе.

Административным делом занимался Одесский районный суд. Установлено, что в августе этого года водитель маршрута Омск-Одесское превысил скорость на участке дороги, где проходил ремонт.

В результате нарушения пассажирка, которая сидела в задней части автобуса и не была пристегнута из-за неисправности ремня безопасности, потеряла опору и ударилась головой об полку под потолком. Она получила серьезные повреждения — закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Во время судебного процесса водитель полностью признал вину в произошедшем, сообщили в пресс-службе судов Омской области. За нарушение по ч.1 ст. 12.24 КоАП РФ ему назначено наказание в виде штрафа в 5000 рублей.

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