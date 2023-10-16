В Омской области по вине водителя пассажирка получила черепно-мозговую травму

В результате нарушения пассажирка, которая сидела в задней части автобуса и не была пристегнута из-за неисправности ремня безопасности, потеряла опору и ударилась головой об полку под потолком. Она получила серьезные повреждения — закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.