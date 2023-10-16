В Омске прокуратура обратилась в суд из-за огромной свалки за ТЦ «Мега»

Ее площадь составила больше десяти тыс кв м. Незаконную помойку организовали в районе улиц 22 Декабря, Сейфуллина и бульвара Архитекторов. Прокуратура попыталась обязать муниципалитет решить экологическую проблему. Для этого было подано исковое заявление в суд.