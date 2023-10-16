В Омске прокуратура обратилась в суд из-за огромной свалки за ТЦ «Мега»

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:11
В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили о проверке на территории Левобережья. Сотрудники надзорного ведомства нагрянули на стихийную свалку за ТЦ «Мега».
Ее площадь составила больше десяти тыс кв м. Незаконную помойку организовали в районе улиц 22 Декабря, Сейфуллина и бульвара Архитекторов. Прокуратура попыталась обязать муниципалитет решить экологическую проблему. Для этого было подано исковое заявление в суд.
По итогу требования удовлетворены, ответственные лица в горадминистрации организовали работы по ликвидации этой свалки. По информации прокуратуры, отходов на том участке уже нет.
Ранее Город55 писал о свалке на кладбище рядом с деревней Приветная. Местные жители пожаловались и рассказали про горы мусора, которые мешают пройти к усопшим родным.