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В Нижнем Новгороде прошла презентация проекта развития электромобильности в регионе

В Нижнем Новгороде прошла презентация проекта развития электромобильности в регионе

16 октября 2023, 15:46
Руководитель Hyper Алексей Тихонов на полях межрегионального форума «Реализация регионального инвестиционного стандарта» представил вице-премьеру Андрею Белоусову проект прототипа отрасли электродвижения с использованием мер господдержки в Нижегородской области.

Презентация прошла на площади Нижегородской ярмарки. Проект предусматривает комплексное развитие электромобильной сети области путем внедрения разветвленной сети зарядных станций, уникальной IT-платформы управления уровнем заряда, а также пополнения местных автопарков более чем двумя сотнями электрокаров. На презентации также представили прототип зарядной станции 150 кВт, который создали нижегородские производители. Эта ЭЗС позволяет быстро заряжать два электромобиля одновременно, пишет NewsNN.

На сегодняшний день в регионе оборудовано около 80 быстрых ЭЗС, до конца года планируется установить еще тридцать восемь таких станций. Предполагается, что к концу 2023 года в федеральную сеть компании Hyper войдут 140 ЭЗС в разных российских регионах. Ранее компания привлекала триста пятьдесят миллионов рублей финансирования от частных инвесторов на реализацию проектов. Отмечается, что 127 миллионов от этой суммы предоставили физические лица — более 800 инвесторов.

По словам главы Hyper, в 2023 году зарядная сеть для электромобилей удваивается. На территории региона и на ключевых трассах устанавливается еще 58 зарядных станций. Ожидается, что объем транспортного потока такси увеличится вдвое. Проект масштабируется на другие регионы.

«На примере подхода Нижегородской области доказано, что массовое строительство быстрых ЭЗС становится интересным инвестиционным продуктом для частного капитала», — отметил Алексей Тихонов.

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