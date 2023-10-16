В Нижнем Новгороде прошла презентация проекта развития электромобильности в регионе

На сегодняшний день в регионе оборудовано около 80 быстрых ЭЗС, до конца года планируется установить еще тридцать восемь таких станций. Предполагается, что к концу 2023 года в федеральную сеть компании Hyper войдут 140 ЭЗС в разных российских регионах. Ранее компания привлекала триста пятьдесят миллионов рублей финансирования от частных инвесторов на реализацию проектов. Отмечается, что 127 миллионов от этой суммы предоставили физические лица — более 800 инвесторов.