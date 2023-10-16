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Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

иллюстрация

«Так и останется?». Омичи пожаловались на строительный мусор после сноса жилых домов

16 октября 2023, 11:31
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи пожаловались на строительный мусор после сноса жилых домов

Проблема возникла на Московке.

Жители областного центра сообщили о проблеме, возникшей в микрорайоне Московка. В паблике «Аварийный Омск» были опубликованы фотографии с «места происшествия».

По словам омичей, рядом с улицами Ишимская, Волго-Донская и Батумская находятся остатки снесенных домов. Две аварийные жилые многоэтажки были снесены этим летом здесь.

Фото: "Аварийный Омск"

Местные жители запечатлели, что осталось после проведенных работ. На снимках видно достаточно много строительного мусора, в том числе части бывших кирпичных стен. Омичи задаются вопросом, когда на участке будет убран оставшийся материал.

Город55 запросил комментарий у пресс-центра администрации Омска. На момент публикации материала получить ответ оперативно не удалось.

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#Город#Омск#Омская область#Жалобы#Мусор#Вывоз мусора#Снос дома#Новости#Аварийный дом#Алина Ясинская
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