«Так и останется?». Омичи пожаловались на строительный мусор после сноса жилых домов

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Жители областного центра сообщили о проблеме, возникшей в микрорайоне Московка. В паблике «Аварийный Омск» были опубликованы фотографии с «места происшествия».
По словам омичей, рядом с улицами Ишимская, Волго-Донская и Батумская находятся остатки снесенных домов. Две аварийные жилые многоэтажки были снесены этим летом здесь.
Местные жители запечатлели, что осталось после проведенных работ. На снимках видно достаточно много строительного мусора, в том числе части бывших кирпичных стен. Омичи задаются вопросом, когда на участке будет убран оставшийся материал.
Город55 запросил комментарий у пресс-центра администрации Омска. На момент публикации материала получить ответ оперативно не удалось.