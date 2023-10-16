Серьезные травмы и глубокие раны: последствия нападения на белую львицу Сандру

Специалисты указывают, что конфликта из-за еды быть не могло, так как еда для животных всегда была в достатке. Поэтому причиной столкновения стали личные отношения между самцами и Сандрой. Однако сотрудники парка говорят, что ничего не предвещало беды — в какой-то момент самцы напали на Сандру и произошла драка.