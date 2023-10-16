Серьезные травмы и глубокие раны: последствия нападения на белую львицу Сандру

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
Сандра родилась в парке и провела здесь свое детство. Позже она жила некоторое время в Подмосковье, а в конце июня вернулась вместе с двумя другими белыми львицами — Луной и Тайей, пишет ФедералПресс.
Парк «Белый лев» отмечает, что каждое животное имеет свой характер, который может меняться по мере взросления. Сандра часто предпочитала уединение, хотя жила в коллективе и гуляла со всеми, когда ей хотелось. Поэтому парк не закрывал ее от остальных львов.
Специалисты указывают, что конфликта из-за еды быть не могло, так как еда для животных всегда была в достатке. Поэтому причиной столкновения стали личные отношения между самцами и Сандрой. Однако сотрудники парка говорят, что ничего не предвещало беды — в какой-то момент самцы напали на Сандру и произошла драка.
Серьезные травмы львица получила практически мгновенно. Ее перевели в дом для осмотра, однако спасти ее не удалось из-за глубоких и серьезных ран.