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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Россельхознадзор официально объявил об ограничениях поставок рыбы из Японии

16 октября 2023, 08:28
С 16 октября Россия ограничивает поставки рыбной продукции из Японии. Об этом было официально объявлено Россельхознадзором.

Россельхознадзор, в качестве меры предосторожности, присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. Временные ограничения будут действовать до тех пор, пока Япония не предоставит полный пакет информации, необходимый для подтверждения безопасности рыбной продукции из местных вод, пишет ФедералПресс.

Россельхознадзор также планирует провести собственный анализ продукции с участием своих специалистов.

Китай уже полностью запретил закупку и переработку японских морепродуктов после того, как Япония начала сбрасывать в океан воду, накопившуюся в результате аварии на АЭС «Фукусима-1». План по сбросу этой воды рассчитан на 30 лет. МАГАТЭ заявило, что сброс соответствует международным стандартам безопасности.

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