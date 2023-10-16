Россельхознадзор официально объявил об ограничениях поставок рыбы из Японии

Китай уже полностью запретил закупку и переработку японских морепродуктов после того, как Япония начала сбрасывать в океан воду, накопившуюся в результате аварии на АЭС «Фукусима-1». План по сбросу этой воды рассчитан на 30 лет. МАГАТЭ заявило, что сброс соответствует международным стандартам безопасности.