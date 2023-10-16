Разница между поселком, селом и деревней

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Слово «село» — одно из старейших славянских слов, означающее «место проживания, поселение, поле». Такие поселения можно найти в России, Белоруссии, Украине, Болгарии, Молдавии, Румынии, Боснии, Герцеговине и Израиле, пишет Общественная служба новостей.
До 1917 года в России село было административным и хозяйственным центром земельного владения. В нем находился двор помещика, рядом с которым была церковь. Село было основой церковного прихода, объединяющего несколько деревень. В отличие от села, на погосте находились только жилища священников и церковных служителей, а также кладбища. Несмотря на то, что основным занятием жителей села было сельское хозяйство, в селах также существовали различные производства (лесопилки, мельницы, ремесленные мастерские и т. д.).
Деревня — небольшое сельское поселение, один из видов населенных пунктов. Слово «деревня» стало употребляться в значении «крестьянское селение» только в 17-18 веках. Ранее оно означало «двор», а еще раньше — «пахотное поле». Изначальное значение слова было связано с местом, освобожденным от деревьев для обработки земли.
Поселок — небольшой населенный пункт, расположенный недалеко от города или другого крупного населенного пункта. Главное отличие поселка от села и деревни заключается в наличии инфраструктуры. В поселке обычно есть школы, больницы, магазины, парикмахерские и другие социальные и бытовые объекты. В то время как село считается административным центром, поселок им таковым не является.
Жители поселков чаще заняты работой на предприятиях, расположенных поблизости, или ездят на работу в город. Поселки сельского типа больше похожи на деревни по образу жизни и устройству. Теперь слово «поселок» также используется для обозначения дачных и коттеджных построек. Поселками также могут называться отдельные части городов, находящиеся на окраинах или объединенные с городом, но не затронутые массовой застройкой. В малых внутригородских поселках обычно нет улиц, а дома адресуются по принадлежности к поселку. Население городских поселков учитывается при подсчете городского населения, а население сельских поселков — в сельском населении.