Разница между поселком, селом и деревней

Жители поселков чаще заняты работой на предприятиях, расположенных поблизости, или ездят на работу в город. Поселки сельского типа больше похожи на деревни по образу жизни и устройству. Теперь слово «поселок» также используется для обозначения дачных и коттеджных построек. Поселками также могут называться отдельные части городов, находящиеся на окраинах или объединенные с городом, но не затронутые массовой застройкой. В малых внутригородских поселках обычно нет улиц, а дома адресуются по принадлежности к поселку. Население городских поселков учитывается при подсчете городского населения, а население сельских поселков — в сельском населении.