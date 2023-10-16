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Путин рассказал, почему россияне переходят на китайские автомобили

Путин рассказал, почему россияне переходят на китайские автомобили

16 октября 2023, 08:53
Фото: 1MI
Россияне все больше выбирают китайские автомобили из-за повышения их качества и привлекательной цены.

По словам Владимира Путина, причина роста популярности китайских автомобилей в России заключается в улучшении их качества. Он отметил, что опытные автолюбители также указали на другую причину этого явления, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Не только отход европейских автопроизводителей от российского рынка, но и другие факторы способствуют этому тренду. Объем импортированных автомобилей сокращается, однако число россиян, выбирающих китайские машины, продолжает расти.

Это происходит потому, что качество производства автомобилей постепенно повышается. Кроме того, российские потребители с удовольствием обращаются к китайским автомобилям из-за сочетания цены и качества, которое они предлагают.

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