Путин рассказал, почему россияне переходят на китайские автомобили

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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По словам Владимира Путина, причина роста популярности китайских автомобилей в России заключается в улучшении их качества. Он отметил, что опытные автолюбители также указали на другую причину этого явления, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Не только отход европейских автопроизводителей от российского рынка, но и другие факторы способствуют этому тренду. Объем импортированных автомобилей сокращается, однако число россиян, выбирающих китайские машины, продолжает расти.
Это происходит потому, что качество производства автомобилей постепенно повышается. Кроме того, российские потребители с удовольствием обращаются к китайским автомобилям из-за сочетания цены и качества, которое они предлагают.