Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:18

Published Сегодня, 18:18

Modified Сегодня, 18:23

Updated Сегодня, 18:23

Пострадавшего в ДТП подростка из Нижнего Тагила доставили в больницу на вертолете

16 октября 2023, 18:18
В Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого подросток получил серьезные травмы. Позднее его доставили в больницу Екатеринбурга на вертолете.

По информации отдела пропаганды местной Госавтоинспекции, 17-летний юноша переходил дорогу при запрещающем светофоре. Его сбил автомобиль Lada Granta. Водитель попытался остановиться, но не смог избежать столкновения. Об этом пишет Общественная служба новостей.

В результате аварии подросток получил переломы и травмы головы. Сначала его доставили в местную детскую больницу, однако состояние ребенка продолжало ухудшаться, поэтому было принято решение экстренно доставить его в Екатеринбург. Несмотря на сложности, связанные с состоянием пострадавшего, его удалось доставить в детскую городскую больницу №9 при помощи вертолета.

#Происшествия
Подпишитесь
В омском минздраве прокомментировали ситуацию с фейковыми данными о медуслугах
Сегодня, 08:05
В Успенский собор Омска привезли 600-летний Годеновский крест
Сегодня, 07:17
Обвиняют во взяточничестве и халатности. В Омске начался суд над бывшим замминистра
Сегодня, 05:13
Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Павлом Куликовым
Сегодня, 02:18
Омская область попала на 31 строчку рейтинга уровня доходов населения
Сегодня, 03:27
Две бани на окраинах Омска до 2028 года арендует компания из Смоленской области
Сегодня, 04:03