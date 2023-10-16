Пострадавшего в ДТП подростка из Нижнего Тагила доставили в больницу на вертолете

В результате аварии подросток получил переломы и травмы головы. Сначала его доставили в местную детскую больницу, однако состояние ребенка продолжало ухудшаться, поэтому было принято решение экстренно доставить его в Екатеринбург. Несмотря на сложности, связанные с состоянием пострадавшего, его удалось доставить в детскую городскую больницу №9 при помощи вертолета.