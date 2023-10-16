Пострадавшего в ДТП подростка из Нижнего Тагила доставили в больницу на вертолете

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
По информации отдела пропаганды местной Госавтоинспекции, 17-летний юноша переходил дорогу при запрещающем светофоре. Его сбил автомобиль Lada Granta. Водитель попытался остановиться, но не смог избежать столкновения. Об этом пишет Общественная служба новостей.
В результате аварии подросток получил переломы и травмы головы. Сначала его доставили в местную детскую больницу, однако состояние ребенка продолжало ухудшаться, поэтому было принято решение экстренно доставить его в Екатеринбург. Несмотря на сложности, связанные с состоянием пострадавшего, его удалось доставить в детскую городскую больницу №9 при помощи вертолета.