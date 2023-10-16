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Политолог Ярошенко: интервью Путина китайскому СМИ подробно разберут на Западе

Политолог Ярошенко: интервью Путина китайскому СМИ подробно разберут на Западе

16 октября 2023, 13:20
Фото: 1MI
Интервью Путина китайскому СМИ поможет ему представить свою точку зрения остальному миру и будет подробно разобрано западными СМИ, что особенно важно в условиях противостояния России и Запада.

То, что президент РФ Владимир Путин дал интервью китайскому СМИ, имеет большое значение в ситуации противостояния России и Запада. Глава государства сможет передать свою точку зрения остальному миру через Медиакорпорацию Китая. Об этом заявил политолог Алексей Ярошенко в беседе с «360».

Факт самого интервью свидетельствует о заинтересованности китайской публики в российском лидере и его политике, подчеркнул политолог.

«Это очень важно, особенно когда Запад стремится изолировать Россию информационно от остального мира», — отметил он.

Западные журналисты, как правило, продвигают идею о том, что Россия является «плохой», а западные страны и Украина — «хорошими», напомнил политолог.

«У нас есть не только российские СМИ, но и китайские, которые представляют альтернативную точку зрения западной пропаганде. Интервью Путина будет анализироваться западной прессой», — сказал Ярошенко.

По его словам, очень важно, что Путин рассказал о развитии единого евразийского пространства.

«Это укрепит Россию и ослабит западные страны», — заключил собеседник «360».

Российский лидер предоставил подробное интервью китайским журналистам. В частности, он выразил свое мнение по поводу расширения НАТО. Глава государства напомнил, что блок обещал не расширяться, но не сдержал своих обещаний.

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