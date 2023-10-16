Политолог Ярошенко: интервью Путина китайскому СМИ подробно разберут на Западе

То, что президент РФ Владимир Путин дал интервью китайскому СМИ, имеет большое значение в ситуации противостояния России и Запада. Глава государства сможет передать свою точку зрения остальному миру через Медиакорпорацию Китая. Об этом заявил политолог Алексей Ярошенко в беседе с «360».