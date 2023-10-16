Омским депутатам снова предложили акционировать «Муниципальные рынки»

Город55 уже писал о таких планах администрации. Во исполнение федерального законодательства все МУПы к 1 января 2025 года должны быть реорганизованы, и «Муниципальные рынки» планируется сделать акционерным обществом. Во время весенней сессии Горсовета глава депимущества (тогда это был еще Дмитрий Махиня) предложил депутатам включить МУП в программу приватизации, но вопрос был отложен до осени.