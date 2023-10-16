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Омским депутатам снова предложили акционировать «Муниципальные рынки»

Омским депутатам снова предложили акционировать «Муниципальные рынки»

16 октября 2023, 05:22
Фото: 1MI
Единственным акционером предприятия предлагается оставить город Омск.

Завтра, 17 октября, в Омском городском совете пройдет очередное заседание комитета по муниципальной собственности. В повестке есть вопрос о внесении изменений в программу приватизации на 2023–2025 годы: в частности, предлагается включить в перечень объектов МУП «Муниципальные рынки».

Город55 уже писал о таких планах администрации. Во исполнение федерального законодательства все МУПы к 1 января 2025 года должны быть реорганизованы, и «Муниципальные рынки» планируется сделать акционерным обществом. Во время весенней сессии Горсовета глава депимущества (тогда это был еще Дмитрий Махиня) предложил депутатам включить МУП в программу приватизации, но вопрос был отложен до осени.

— Я считаю, здесь не нужно торопиться, — сказал тогда депутат Сергей Дроздов, глава крупнейшей горсоветовской фракции, — надо ещё раз все оценить, решить, что нам делать с этим предприятием.

Теперь чиновники вернули вопрос в повестку.

— Преобразование указанного предприятия в акционерное общество позволит сохранить полный (100%) пакет акций в муниципальной собственности города Омска, обеспечивающий решение вопросов местного значения на территории города Омска, — говорится в пояснительной записке.

В перечне объектов, которые предлагается приватизировать в 2023–2025 годах, есть еще 6 строений на пересечении 6-й Станционной и 6-й Ленинградской, и автомобиль БМВ 745LI. Все эти объекты, согласно пояснительной записке, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и не могут использоваться для муниципальных нужд.

В Омске в следующем году собираются приватизировать «Муниципальные рынки» и «ПП-8»
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#Омск#Новости#Приватизация#Горсовет#Николай Эйхвальд#Муниципальные рынки
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