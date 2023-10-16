Омич повесил соседскую собаку, пока хозяин пса был в больнице

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В Исилькульском районе на 68-летнего местного жителя завели уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщили 16 октября в пресс-службе омской полиции. Мужчина повесил соседскую собаку.
В полицию с заявлением о гибели пса по кличке Алдан обратился житель села Медвежье. Он попросил соседку кормить собаку, пока находится в больнице. Около недели женщина приходила к Алдану, но в один из дней пес отвязался. Сын соседки попросил односельчанина поймать собаку и посадить обратно на цепь. Однако, через некоторое время местные жители заметили Алдана, повешенным на дереве рядом с хозяйским домом.
Подозреваемого в смерти собаки задержали. Полицейским он сообщил, что боялся, что собака выбежит со двора и кого-нибудь укусит, поэтому повесил пса. Соседи рассказали, что Алдан никогда не был агрессивным.
Мужчине грозит до 3 лет колонии. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.