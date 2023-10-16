Омич повесил соседскую собаку, пока хозяин пса был в больнице

В полицию с заявлением о гибели пса по кличке Алдан обратился житель села Медвежье. Он попросил соседку кормить собаку, пока находится в больнице. Около недели женщина приходила к Алдану, но в один из дней пес отвязался. Сын соседки попросил односельчанина поймать собаку и посадить обратно на цепь. Однако, через некоторое время местные жители заметили Алдана, повешенным на дереве рядом с хозяйским домом.