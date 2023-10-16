Обвиняют во взяточничестве и халатности. В Омске начался суд над бывшим замминистра

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
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Сегодня, 16 октября, в Омске начался суд на бывшим заместителем министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Владимиров Сычевым. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки и халатности. Также на скамье подсудимых директор ООО «Теплосетевая компания» Дмитрий Шестаков. Предпринимателя обвиняют в даче взятки.
По версии следствия, Сычев получил взятку в 1,9 млн рублей от Дмитрия Шестакова за решение вопросов по своевременной оплате работ по контактам. Еще один презент в 200 тысяч рублей, как установило следствие, Сычев получил от другого предпринимателя за содействие в прекращении искового производства.
Также следователи считают, что заместитель министра из-за халатного и небрежного отношения к службе сорвал сроки подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию 4 школ и 3 детских садов.
Изначально Сычева и Шестакова на время следствия заключили под стражу, но затем отпустили под подписку о невыезде.