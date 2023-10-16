Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

В Омске начался суд над бывшим замминистра строительства Владимиром Сычевым

Обвиняют во взяточничестве и халатности. В Омске начался суд над бывшим замминистра

16 октября 2023, 05:13
Фото: СУ СКР по Омской области

В Омске начался суд над бывшим замминистра строительства Владимиром Сычевым

На скамье подсудимых также предприниматель Дмитрий Шестаков. Ему предъявлено обвинение в даче взятки.

Сегодня, 16 октября, в Омске начался суд на бывшим заместителем министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Владимиров Сычевым. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки и халатности. Также на скамье подсудимых директор ООО «Теплосетевая компания» Дмитрий Шестаков. Предпринимателя обвиняют в даче взятки.

По версии следствия, Сычев получил взятку в 1,9 млн рублей от Дмитрия Шестакова за решение вопросов по своевременной оплате работ по контактам. Еще один презент в 200 тысяч рублей, как установило следствие, Сычев получил от другого предпринимателя за содействие в прекращении искового производства.

Также следователи считают, что заместитель министра из-за халатного и небрежного отношения к службе сорвал сроки подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию 4 школ и 3 детских садов.

Изначально Сычева и Шестакова на время следствия заключили под стражу, но затем отпустили под подписку о невыезде.

Омского экс-замминистра строительства Сычева осудят за недостроенные школы и детсады
Узнать подробнее
#Происшествия#Транспорт#Преступление#Омск#Суд#Строительство#Дорожное хозяйство#Взятка#Евгений Игишев
Подпишитесь
В омском минздраве прокомментировали ситуацию с фейковыми данными о медуслугах
Сегодня, 08:05
Компания «Данстрой» судится с омским депстроем из-за капремонта школы №3
Сегодня, 04:20
Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Павлом Куликовым
Сегодня, 02:18
Омская область попала на 31 строчку рейтинга уровня доходов населения
Сегодня, 03:27
Две бани на окраинах Омска до 2028 года арендует компания из Смоленской области
Сегодня, 04:03