Обвиняют во взяточничестве и халатности. В Омске начался суд над бывшим замминистра

По версии следствия, Сычев получил взятку в 1,9 млн рублей от Дмитрия Шестакова за решение вопросов по своевременной оплате работ по контактам. Еще один презент в 200 тысяч рублей, как установило следствие, Сычев получил от другого предпринимателя за содействие в прекращении искового производства.