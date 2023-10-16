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Published Сегодня, 12:02

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Updated Сегодня, 12:04

Менее 30% граждан РФ могут откладывать часть ЗП ежемесячно

Менее 30% граждан РФ могут откладывать часть ЗП ежемесячно

16 октября 2023, 12:02
Фото: 1MI
Опрос показал, что только 28% россиян могут каждый месяц откладывать деньги с зарплаты. Периодически подобные отчисления делают примерно 40% респондентов.

В опросе участвовало несколько тысяч человек, из которых примерно треть (30%) выразили желание начать накопления, но пока не имеют возможности, по информации NEWS.ru.

Почти половина опрошенных (48%) способна откладывать до 5000 рублей причём нерегулярно. Еще 30% откладывают сумму от 5000 до 10 000 рублей. Только 22% респондентов имеют возможность откладывать более 10 000 рублей. Суммы, превышающие 100 000 рублей, доступны только представителям банковской и IT-сфер, автомобильного бизнеса и тем, что занимается инвестициями.

Ранее сервис «Работа.ру» и НПФ «СберНПФ» провели опрос, показавший, что почти половина россиян стремится получать пенсию в размере от 50 000 до 100 000 рублей для обеспечения комфортной жизни. Более 84% респондентов намерены получать дополнительный доход после выхода на заслуженный отдых.

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