Менее 30% граждан РФ могут откладывать часть ЗП ежемесячно

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В опросе участвовало несколько тысяч человек, из которых примерно треть (30%) выразили желание начать накопления, но пока не имеют возможности, по информации NEWS.ru.
Почти половина опрошенных (48%) способна откладывать до 5000 рублей причём нерегулярно. Еще 30% откладывают сумму от 5000 до 10 000 рублей. Только 22% респондентов имеют возможность откладывать более 10 000 рублей. Суммы, превышающие 100 000 рублей, доступны только представителям банковской и IT-сфер, автомобильного бизнеса и тем, что занимается инвестициями.
Ранее сервис «Работа.ру» и НПФ «СберНПФ» провели опрос, показавший, что почти половина россиян стремится получать пенсию в размере от 50 000 до 100 000 рублей для обеспечения комфортной жизни. Более 84% респондентов намерены получать дополнительный доход после выхода на заслуженный отдых.