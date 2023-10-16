Менее 30% граждан РФ могут откладывать часть ЗП ежемесячно

Почти половина опрошенных (48%) способна откладывать до 5000 рублей причём нерегулярно. Еще 30% откладывают сумму от 5000 до 10 000 рублей. Только 22% респондентов имеют возможность откладывать более 10 000 рублей. Суммы, превышающие 100 000 рублей, доступны только представителям банковской и IT-сфер, автомобильного бизнеса и тем, что занимается инвестициями.