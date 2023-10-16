Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

Масштабная атака DDoS на интернет-провайдеров произошла в ДНР

16 октября 2023, 18:02
Одно из масштабных нападений с применением метода DDoS было зафиксировано 16 октября против крупных провайдеров интернета в Донецкой Народной Республике (ДНР). Публикация об этом появилась в Telegram-канале Владимира Ежикова, заместителя главы правительства региона.

Он отметил, что начиная с 3:00 утра этого дня происходит одно из самых масштабных нападений методом DDoS, направленных на провайдеров интернета. В результате этого нападения качество предоставляемых услуг значительно ухудшилось, что вызывает определенные неудобства для пользователей, пишет Общественная служба новостей.

Заместитель главы отметил, что специалисты ДНР сейчас активно работают над восстановлением стабильности работы сети и предоставления нормальных услуг.

#Происшествия
Подпишитесь
В омском минздраве прокомментировали ситуацию с фейковыми данными о медуслугах
Сегодня, 08:05
В Успенский собор Омска привезли 600-летний Годеновский крест
Сегодня, 07:17
Обвиняют во взяточничестве и халатности. В Омске начался суд над бывшим замминистра
Сегодня, 05:13
Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Павлом Куликовым
Сегодня, 02:18
Омская область попала на 31 строчку рейтинга уровня доходов населения
Сегодня, 03:27
Две бани на окраинах Омска до 2028 года арендует компания из Смоленской области
Сегодня, 04:03