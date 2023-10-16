Масштабная атака DDoS на интернет-провайдеров произошла в ДНР

Он отметил, что начиная с 3:00 утра этого дня происходит одно из самых масштабных нападений методом DDoS, направленных на провайдеров интернета. В результате этого нападения качество предоставляемых услуг значительно ухудшилось, что вызывает определенные неудобства для пользователей, пишет Общественная служба новостей.