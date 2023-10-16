Масштабная атака DDoS на интернет-провайдеров произошла в ДНР

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Он отметил, что начиная с 3:00 утра этого дня происходит одно из самых масштабных нападений методом DDoS, направленных на провайдеров интернета. В результате этого нападения качество предоставляемых услуг значительно ухудшилось, что вызывает определенные неудобства для пользователей, пишет Общественная служба новостей.
Заместитель главы отметил, что специалисты ДНР сейчас активно работают над восстановлением стабильности работы сети и предоставления нормальных услуг.