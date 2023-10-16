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Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Куда обращаться предпринимателям в случае нарушения их прав

16 октября 2023, 15:44
Роспотребнадзор выразил просьбу возобновить проверки бизнеса в случаях, когда клиенты начинают массово жаловаться на компанию. Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи рассказал, куда обращаться предпринимателям, если их права нарушаются.

Есть несколько способов защиты — один из них это бизнес-омбудсмен, который является редкостью для большинства стран, но у нас есть. Также можно обратиться в специальные комиссии, включая Генеральную прокуратуру, где эффективно защищаются права предпринимателей. Если раньше всё сводилось к надзору, административным процедурам и проблемам с выплатой государственных денег, то сейчас дело может доходить до уголовной плоскости. Кроме того, не забывайте о возможности направить обращение к президенту России, где люди получают результат. Об этом эксперт рассказал в эфире Общественной службы новостей.

Весной 2022 года правительство приостановило плановые и внеплановые проверки, что фактически убрало контроль и надзор в сфере защиты прав потребителей.

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