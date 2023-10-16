Куда обращаться предпринимателям в случае нарушения их прав

Есть несколько способов защиты — один из них это бизнес-омбудсмен, который является редкостью для большинства стран, но у нас есть. Также можно обратиться в специальные комиссии, включая Генеральную прокуратуру, где эффективно защищаются права предпринимателей. Если раньше всё сводилось к надзору, административным процедурам и проблемам с выплатой государственных денег, то сейчас дело может доходить до уголовной плоскости. Кроме того, не забывайте о возможности направить обращение к президенту России, где люди получают результат. Об этом эксперт рассказал в эфире Общественной службы новостей.