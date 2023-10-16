Композитор Гладков продолжал сочинять музыку несмотря на болезнь

«Геннадий Гладков был очень больным человеком, и 10 лет назад у него случился серьезный инсульт. Он оказался прикованным к инвалидной коляске, и ему было сложно выражать свои мысли словами. Но несмотря на это, он продолжал работать, писать и сочинять. Его друзья помогали ему, и вместе с близким другом Василием Ливановым он даже создал музыку для фильма», — поделился Энтин.