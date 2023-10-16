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Композитор Гладков продолжал сочинять музыку несмотря на болезнь

Композитор Гладков продолжал сочинять музыку несмотря на болезнь

16 октября 2023, 13:27
Фото: 1MI
Советский и российский композитор Геннадий Гладков, несмотря на тяжелую болезнь, продолжал активно работать и сочинять музыку.

Геннадий Гладков, советский и российский композитор, несмотря на тяжелое заболевание, не переставал сочинять музыку. Об этом 360tv.ru рассказал его друг, поэт-песенник Юрий Энтин.

«Геннадий Гладков был очень больным человеком, и 10 лет назад у него случился серьезный инсульт. Он оказался прикованным к инвалидной коляске, и ему было сложно выражать свои мысли словами. Но несмотря на это, он продолжал работать, писать и сочинять. Его друзья помогали ему, и вместе с близким другом Василием Ливановым он даже создал музыку для фильма», — поделился Энтин.

Он также отметил, что он и Гладков были друзьями уже 61 год. Они были близки как коллеги, так и соавторы. По словам песенника, он был готов расстаться с близким человеком, но все равно смерть Гладкова пришла неожиданно.

«У него было много планов. Один из них состоял в том, что через два дня у него должен был быть большой концерт», — добавил собеседник.

Организаторы мероприятия приняли решение провести запланированный концерт. Смерть Гладкова была объявлена его помощником Маликом Аминовым. Композитору было 88 лет.

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