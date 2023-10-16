Как очистить клавиатуру в домашних условиях

Поверхностная чистка считается самой простой. Она нужна для поддержания гигиены и эстетического вида клавиатуры. При поверхностной чистке важно не загонять мусор еще глубже под клавиши. Для очистки клавиатуры сверху следуйте этим шагам. Отключите клавиатуру от компьютера или выключите питание. Переверните клавиатуру кнопками вниз и потрясите, чтобы вытряхнуть крошки, пыль и мусор. Обдуйте клавиатуру сжатым воздухом из баллона, направляя его от себя параллельно клавиатуре, чтобы пыль вылетала наружу. Стряхните оставшуюся пыль с клавиш кисточкой с длинными ворсами. Протрите кнопки салфетками, смоченными спиртом, чтобы удалить загрязнения и бактерии. Для очистки кнопок между рядами клавиш можно обернуть салфетку, смоченную спиртом, вокруг пластиковой карты и провести ею.