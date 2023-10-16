Как очистить клавиатуру в домашних условиях

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Клавиатура загрязняется в результате попадания крошек, пыли, шерсти животных и другого мусора под кнопки. В итоге клавиши начинают заедать, что затрудняет работу. Это также имеет гигиеническую сторону. На кончиках пальцев днем собирается большое количество микробов, которые распространяются по всей клавиатуре. Мы постоянно кашляем и чихаем, брызги с вирусами и другими микроорганизмами оседают на клавиши. Даже после тщательного мытья рук клавиатура снова становится «жилищем» для бактерий при соприкосновении пальцев с клавишами, пишет Общественная служба новостей.
Если вы используете компьютер ежедневно, то поверхностную чистку клавиш рекомендуется проводить раз в неделю. Частота полной очистки зависит от условий работы. Если вы не едите за компьютером, то можно разбирать клавиатуру раз в год, а если едите, то рекомендуется чистить клавиши каждые 3-6 месяцев.
Ежедневно чистить клавиши не рекомендуется, так как это может стереть символы и привести к сбоям в работе устройства. Если все же хочется видеть чистую клавиатуру каждый день, то можно использовать влажные салфетки.
Поверхностная чистка считается самой простой. Она нужна для поддержания гигиены и эстетического вида клавиатуры. При поверхностной чистке важно не загонять мусор еще глубже под клавиши. Для очистки клавиатуры сверху следуйте этим шагам. Отключите клавиатуру от компьютера или выключите питание. Переверните клавиатуру кнопками вниз и потрясите, чтобы вытряхнуть крошки, пыль и мусор. Обдуйте клавиатуру сжатым воздухом из баллона, направляя его от себя параллельно клавиатуре, чтобы пыль вылетала наружу. Стряхните оставшуюся пыль с клавиш кисточкой с длинными ворсами. Протрите кнопки салфетками, смоченными спиртом, чтобы удалить загрязнения и бактерии. Для очистки кнопок между рядами клавиш можно обернуть салфетку, смоченную спиртом, вокруг пластиковой карты и провести ею.
Полная чистка клавиатуры с разбором требует следующих действий. Заранее сфотографируйте клавиатуру, чтобы знать последовательность кнопок при сборке. Отключите клавиатуру от компьютера. Снимите клавиши при помощи пуллера. Используя баллон сжатого воздуха, удалите пыль и мелкий мусор. Можно также воспользоваться пылесосом. Обработайте основание клавиатуры изопропиловым спиртом, чтобы размягчить грязь. Протрите корпус и пространство под клавишами сухой тряпкой из микрофибры. Удалите грязь в углах с помощью ватных палочек. Обработайте кнопки спиртовыми салфетками или промойте их и хорошо просушите. Соберите клавиатуру и проверьте ее работу.
Клавиатура ноутбука чистится сложнее, чем стационарного компьютера. В основном можно проводить только поверхностную чистку без лишних усилий и без использования баллонов сжатого воздуха. Для очистки клавиатуры ноутбука следуйте этим шагам. Выключите ноутбук и отсоедините его от зарядного устройства. Снимите пыль с кнопок при помощи мягкой кисти с длинным ворсом. Протрите поверхность клавиш и другие части ноутбука салфеткой, смоченной спиртом.
Если кнопки на клавиатуре заедают, можно попробовать следующий метод. Смочите ненужную зубную щетку в спирте с концентрацией выше 98%. Подденьте щеткой нерабочую кнопку и проведите щеткой по ее периметру, чтобы удалить липкие загрязнения. Не пытайтесь снимать кнопки, чтобы почистить пространство под ними. Если клавиатура ноутбука сломана, лучше обратиться в сервисный центр.
Если на клавиатуру пролили жидкость, немедленно отключите устройство и переверните его, чтобы жидкость вытекла. Затем протрите кнопки влажной салфеткой от липких пятен.