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Posted Сегодня, 18:13

Published Сегодня, 18:13

Modified Сегодня, 18:17

Updated Сегодня, 18:17

Эксперт рассказала, какой хлеб опасен

16 октября 2023, 18:13
По словам диетолога и нутрициолога Ирины Писаревой, хлеб может быть опасным для здоровья.

Она отметила, что самым вредным видом хлеба является тот, в котором присутствуют рафинированная мука и сахар. Такой продукт не рекомендуется употреблять для нескольких групп людей, например для тех, кто страдает от непереносимости глютена или имеет сахарный диабет. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «Радио 1».

По словам специалиста, хлеб, приготовленный правильно, полезен для организма. Он является источником сложных углеводов. Диетолог подчеркнула, что хлеб, изготовленный из цельнозерновой или безглютеновой муки обладает положительными свойствами для здоровья.

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