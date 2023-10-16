Эксперт рассказала, какой хлеб опасен

Она отметила, что самым вредным видом хлеба является тот, в котором присутствуют рафинированная мука и сахар. Такой продукт не рекомендуется употреблять для нескольких групп людей, например для тех, кто страдает от непереносимости глютена или имеет сахарный диабет. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «Радио 1».