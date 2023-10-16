Эксперт рассказала, какой хлеб опасен

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Она отметила, что самым вредным видом хлеба является тот, в котором присутствуют рафинированная мука и сахар. Такой продукт не рекомендуется употреблять для нескольких групп людей, например для тех, кто страдает от непереносимости глютена или имеет сахарный диабет. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «Радио 1».
По словам специалиста, хлеб, приготовленный правильно, полезен для организма. Он является источником сложных углеводов. Диетолог подчеркнула, что хлеб, изготовленный из цельнозерновой или безглютеновой муки обладает положительными свойствами для здоровья.