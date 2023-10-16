Эксперт: Газовый кризис в Европе невозможен

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Директор института экономики и финансов, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Галина Сорокина сообщила, что ситуация не окажет негативного влияния на энергетику Европы. Об этом информирует Общественная служба новостей, ссылаясь на РИАМО.
Эксперт объяснила, что предложенная цена выше, чем самый высокий уровень до середины 2021 года, но все же она ниже минимальных цен прошлого года.
По словам Сорокиной, рост стоимости связан с реакцией рынка на сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Она отметила, что возможность вовлечения в конфликт может усугубить напряженную обстановку на мировых рынках.