Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Эксперт: Газовый кризис в Европе невозможен

16 октября 2023, 12:31
Цена на газ на европейской торговой площадке впервые с марта превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

Директор института экономики и финансов, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Галина Сорокина сообщила, что ситуация не окажет негативного влияния на энергетику Европы. Об этом информирует Общественная служба новостей, ссылаясь на РИАМО.

Эксперт объяснила, что предложенная цена выше, чем самый высокий уровень до середины 2021 года, но все же она ниже минимальных цен прошлого года.

По словам Сорокиной, рост стоимости связан с реакцией рынка на сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Она отметила, что возможность вовлечения в конфликт может усугубить напряженную обстановку на мировых рынках.

Подпишитесь
В омском минздраве прокомментировали ситуацию с фейковыми данными о медуслугах
Сегодня, 08:05
В Успенский собор Омска привезли 600-летний Годеновский крест
Сегодня, 07:17
Обвиняют во взяточничестве и халатности. В Омске начался суд над бывшим замминистра
Сегодня, 05:13
Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Павлом Куликовым
Сегодня, 02:18
Омская область попала на 31 строчку рейтинга уровня доходов населения
Сегодня, 03:27
Две бани на окраинах Омска до 2028 года арендует компания из Смоленской области
Сегодня, 04:03