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ДТП с участием семи машин на трассе Хабаровск — Владивосток

16 октября 2023, 08:37
На 115-м километре трассы Хабаровск — Владивосток произошло ДТП с участием семи автомобилей. Причиной столкновения стала плохая видимость из-за густого дыма, который поднялся от пожара на свалке. Авария произошла утром в Вяземском районе.

В результате инцидента двое водителей и один пассажир получили различные травмы и были доставлены в больницу, пишет ФедералПресс.

Свалка начала гореть в середине сентября, и владелец предпринял попытки потушить пожар самостоятельно, но безуспешно. 4 октября администрация Вяземского района объявила локальный режим чрезвычайной ситуации на территории свалки. Была привлечена специализированная техника, и удалось ликвидировать очаги возгорания. Однако продолжается глубокое частичное горение, поэтому на данный момент проводится проливка очагов. Об этом сообщили в администрации района.

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