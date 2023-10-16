ДТП с участием семи машин на трассе Хабаровск — Владивосток

Свалка начала гореть в середине сентября, и владелец предпринял попытки потушить пожар самостоятельно, но безуспешно. 4 октября администрация Вяземского района объявила локальный режим чрезвычайной ситуации на территории свалки. Была привлечена специализированная техника, и удалось ликвидировать очаги возгорания. Однако продолжается глубокое частичное горение, поэтому на данный момент проводится проливка очагов. Об этом сообщили в администрации района.