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ДТП на дороге Раздольное — Хасан: двое погибших и множество пострадавших

16 октября 2023, 08:21
В понедельник, 16 октября, в районе Хасан Приморья произошла авария с туристическим автобусом. По последней информации два человека погибли, а 17 получили ранения.

 

Представители правительства Приморья сообщили, что автобус с туристами из Китая был в пути в Уссурийск. Водитель, гражданин КНР, не смог справиться с управлением, и автобус выехал в кювет, перевернувшись, пишет ФедералПресс.

Министерство здравоохранения края пояснило, что двое человек скончались в результате происшествия. Еще 13 пострадавших находятся в больнице с серьезными повреждениями, а четверых доставили в критическом состоянии. В автобусе находилось 51 человек. Авария произошла на 74-м километре трассы Раздольное — Хасан.

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