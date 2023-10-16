ДТП на дороге Раздольное — Хасан: двое погибших и множество пострадавших

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Представители правительства Приморья сообщили, что автобус с туристами из Китая был в пути в Уссурийск. Водитель, гражданин КНР, не смог справиться с управлением, и автобус выехал в кювет, перевернувшись, пишет ФедералПресс.
Министерство здравоохранения края пояснило, что двое человек скончались в результате происшествия. Еще 13 пострадавших находятся в больнице с серьезными повреждениями, а четверых доставили в критическом состоянии. В автобусе находилось 51 человек. Авария произошла на 74-м километре трассы Раздольное — Хасан.