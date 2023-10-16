Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Депутата на место Виталия Путинцева омичи смогут выбрать в январе 2024 года

Депутата на место Виталия Путинцева омичи смогут выбрать в январе 2024 года

16 октября 2023, 11:05
Фото: Город55
Соответствующее предложение поступило от одной из избирательных комиссий.

В Омском городском Совете завтра, 17 октября, начнется обсуждение даты дополнительных выборов. Решаться будет судьба одного мандата, освободившегося 5 сентября со смертью первого вице-председателя ГС Виталия Путинцева. Территориальная избирательная комиссия по Ленинскому административному округу Омска направила спикеру Владимиру Корбуту официальное предложение: провести выборы 14 января 2024 года.

Из письма ТИКа, которое есть в распоряжении Города55, следует, что ближайший Единый день голосования, 8 сентября 2024 года, — слишком поздняя дата: выборы нужно провести не позже чем через год после того, как мандат остался бесхозным. Значит, они должны состояться не позже 8 апреля (за 5 месяцев до Единого дня голосования). При этом 17 марта пройдут выборы президента, а избирательная компания перед ними стартует не позже 22 декабря 2023 года.

— Принимая во внимание изложенное, учитывая сроки проведения избирательных действий на выборах президента Российской Федерации, оптимальной датой проведения дополнительных выборов депутата Омского городского совета представляется 14 января 2024 года, — говорится в письме.

Завтра это предложение обсудят в комитете по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Этот орган может только выдавать рекомендации, а окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

Скончался первый вице-спикер Омского горсовета Виталий Путинцев
Узнать подробнее
#Политика#Выборы#Новости#Городской Совет#Николай Эйхвальд
Подпишитесь
В омском минздраве прокомментировали ситуацию с фейковыми данными о медуслугах
Сегодня, 08:05
В Успенский собор Омска привезли 600-летний Годеновский крест
Сегодня, 07:17
Обвиняют во взяточничестве и халатности. В Омске начался суд над бывшим замминистра
Сегодня, 05:13
Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Павлом Куликовым
Сегодня, 02:18
Омская область попала на 31 строчку рейтинга уровня доходов населения
Сегодня, 03:27
Две бани на окраинах Омска до 2028 года арендует компания из Смоленской области
Сегодня, 04:03