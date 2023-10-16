Депутата на место Виталия Путинцева омичи смогут выбрать в январе 2024 года

Из письма ТИКа, которое есть в распоряжении Города55, следует, что ближайший Единый день голосования, 8 сентября 2024 года, — слишком поздняя дата: выборы нужно провести не позже чем через год после того, как мандат остался бесхозным. Значит, они должны состояться не позже 8 апреля (за 5 месяцев до Единого дня голосования). При этом 17 марта пройдут выборы президента, а избирательная компания перед ними стартует не позже 22 декабря 2023 года.