Депутата на место Виталия Путинцева омичи смогут выбрать в январе 2024 года

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В Омском городском Совете завтра, 17 октября, начнется обсуждение даты дополнительных выборов. Решаться будет судьба одного мандата, освободившегося 5 сентября со смертью первого вице-председателя ГС Виталия Путинцева. Территориальная избирательная комиссия по Ленинскому административному округу Омска направила спикеру Владимиру Корбуту официальное предложение: провести выборы 14 января 2024 года.
Из письма ТИКа, которое есть в распоряжении Города55, следует, что ближайший Единый день голосования, 8 сентября 2024 года, — слишком поздняя дата: выборы нужно провести не позже чем через год после того, как мандат остался бесхозным. Значит, они должны состояться не позже 8 апреля (за 5 месяцев до Единого дня голосования). При этом 17 марта пройдут выборы президента, а избирательная компания перед ними стартует не позже 22 декабря 2023 года.
— Принимая во внимание изложенное, учитывая сроки проведения избирательных действий на выборах президента Российской Федерации, оптимальной датой проведения дополнительных выборов депутата Омского городского совета представляется 14 января 2024 года, — говорится в письме.
Завтра это предложение обсудят в комитете по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Этот орган может только выдавать рекомендации, а окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.