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Депутат Нилов: выплаты по уходу за инвалидами должны меняться на фоне инфляции

Депутат Нилов: выплаты по уходу за инвалидами должны меняться на фоне инфляции

16 октября 2023, 13:24
Фото: 1MI
Депутат Нилов предлагает увеличить ежемесячные пособия по уходу за инвалидами, привязав их к минимальному размеру оплаты труда, чтобы избежать обесценивания выплат на фоне инфляции.

Выплаты по уходу за инвалидами уже давно не подвергались корректировке с учетом роста цен. Депутат Ярослав Нилов выступил с предложением увеличить пособия в соответствии с инфляцией, пишет 360tv.ru.

Представители ЛДПР предлагают повысить ежемесячные выплаты тем россиянам, которые ухаживают за инвалидами первой группы и престарелыми людьми старше 75 лет. Согласно новому законопроекту, размер пособий должен соответствовать минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

В настоящее время неработающие родители, заботящиеся о детях-инвалидах, получают выплату в размере 10 тысяч рублей в месяц. Однако, если они работают, то не имеют права на это пособие, сообщил Нилов.

«Если это другие лица, то сумма составляет всего 1200 рублей. Такая же сумма предусмотрена для ухода за детьми-инвалидами с детства и за инвалидами первой группы», — отметил депутат.

Такую же сумму получают и те, кто заботится о людях старше 80 лет, добавил Нилов.

«Эти выплаты не изменялись много лет. Поэтому мы предлагаем установить законодательно привязку этих выплат к размеру МРОТ», — подчеркнул Нилов.

По его словам, следует унифицировать пособие для всех, кто заботится о детях-инвалидах с детства и о взрослых инвалидах. Тогда выплаты будут регулярно меняться и не потеряют своей стоимости из-за инфляции.

«Кроме того, мы считаем, что нужно начислять выплаты тем, кто заботится о лицах старше 75 лет, а не только после достижения ими 80-летнего возраста. Таким образом, мы снизим возраст, с которого требуется дополнительный уход, на пять лет», — заявил депутат.

Принятие такого законопроекта позволит обеспечить справедливую выплату тем россиянам, которые выполняют очень важную работу по уходу за инвалидами и престарелыми людьми, отметили инициаторы данной идеи.

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