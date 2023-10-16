Депутат Нилов: выплаты по уходу за инвалидами должны меняться на фоне инфляции

«Кроме того, мы считаем, что нужно начислять выплаты тем, кто заботится о лицах старше 75 лет, а не только после достижения ими 80-летнего возраста. Таким образом, мы снизим возраст, с которого требуется дополнительный уход, на пять лет», — заявил депутат.