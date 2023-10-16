Автоэксперт предупредил о значительном подорожании автомобилей к концу года

Сервис автомобилей китайских и отечественных производителей также имеет свои проблемы, хотя в гораздо меньшей степени. Основные трудности с ремонтом «китайцев» возникают у машин, привезенных из Китая по параллельному импорту. Что касается массовых китайских автомобилей, то их обслуживание не вызывает особых проблем, подытожил эксперт.