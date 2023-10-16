Автоэксперт предупредил о значительном подорожании автомобилей к концу года

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В России наибольшую долю рынка занимают китайские производители, которые предлагают свои автомобили под китайскими и российскими брендами. Небольшую часть занимает также отечественный производитель АвтоВАЗ. Об этом эксперт рассказал Общественной службе новостей.
С начала года цены на автомобили в РФ выросли на 23-25%, отметил Моржаретто. К концу года ожидается, что цены повысятся на 30%. Подорожание также затронуло рынок автомобильного обслуживания.
Особенно сильно выросли цены на обслуживание немецких премиальных автомобилей. В определенных позициях стоимость комплектующих увеличилась на 60%. У других марок также есть рост цен, но он не такой значительный, отмечает эксперт.
Сервис автомобилей китайских и отечественных производителей также имеет свои проблемы, хотя в гораздо меньшей степени. Основные трудности с ремонтом «китайцев» возникают у машин, привезенных из Китая по параллельному импорту. Что касается массовых китайских автомобилей, то их обслуживание не вызывает особых проблем, подытожил эксперт.