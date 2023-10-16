Археологи из Ставрополя обнаружили древнее поселение на площадке для нового ЖК

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на информационное агентство «МИР 24».
Среди находок была обнаружена бронзовая полусфера, которая была покрыта густой сетью паутины. Исследователи предположили, что это украшение, возможно, принадлежало женщине, которая была похоронена вместе с ним.
Помимо бронзовой полусферы, вместе с умершими была найдена лепная керамическая посуда, а также жаровни с углями и курильницы. Археологи предположили, что эти предметы являлись частью религиозных обрядов и верований древних племен.