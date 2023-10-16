АО «ПТС» может прекратить выпуск водолазных костюмов после обвинений Росгвардии

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Как передает newizv.ru, по словам обвинения, компания «ПТС» в 2018–2020 году заключила контракты на поставку водолазных аппаратов АВМ-450 на сумму 405,04 миллиона рублей и намеренно завысила стоимость продукции на 108,6 миллиона. Ранее подобных претензий со стороны ведомства не возникало, а сейчас АО «ПТС» вынуждено остановить производство, поскольку на время следствия были изъяты все конструкторские и технические документы.
Обвиняемые не согласились с этими претензиями. Адвокат Оганяна заявил об отсутствии хотя бы одного доказательства того, что предприниматели что-то похитили.
Во время суда представитель Росгвардии не ответил ни на один вопрос защитников и не смог рассказать, какие компании участвовали в конкурсе. По внутренним правилам ведомства, в конкурсе их должно быть не меньше пяти. Но такое уникальное оборудование выпускало только ПТС — почему в Росгвардии решили, что цена завышена, непонятно.
Первую экспертизу по делу провели почти через год после возбуждения дела — весной прошлого года. По словам адвокатов, следователи предъявили обвинение на основании недостоверных, неподписанных бланков расходных деклараций.
Осенью 2022 года прокуратура ЮВАО Москвы по неоднократным ходатайствам защиты потребовала сделать дополнительную экспертизу. По закону прибыль по гособоронзаказам не может быть выше 20%. Проверка подтвердила, что ПТС получало от 15 до 18%.
Таких случаев, когда госзаказчики обращаютися в полицию, где открывают дело о мошенничестве, становится все больше. Жесткие меры в отношении предприятий и преследование руководства нередко приводит к банкротству, отметил зампредседателя Комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов. В случае с «ПТС» это усугубляется еще и тем, что продукция предприятия уникальная на российском рынке.