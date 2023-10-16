АО «ПТС» может прекратить выпуск водолазных костюмов после обвинений Росгвардии

Во время суда представитель Росгвардии не ответил ни на один вопрос защитников и не смог рассказать, какие компании участвовали в конкурсе. По внутренним правилам ведомства, в конкурсе их должно быть не меньше пяти. Но такое уникальное оборудование выпускало только ПТС — почему в Росгвардии решили, что цена завышена, непонятно.