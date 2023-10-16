Агрессивные действия Израиля могут привести к открытию еще нескольких фронтов

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Об этом заявил первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. По его словам, для Ирана красной линией станет начало наземной операции в секторе Газа, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Если Израиль начнет агрессивные действия, это может привести к открытию еще нескольких фронтов. По словам Азизи, за этим последует неизбежное поражение Израиля и потеря им государственности.
Позиция Ирана имеет важное значение для разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Иран заявляет о полной поддержке палестинского сопротивления.