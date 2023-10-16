Агрессивные действия Израиля могут привести к открытию еще нескольких фронтов

Об этом заявил первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. По его словам, для Ирана красной линией станет начало наземной операции в секторе Газа, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».