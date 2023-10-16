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Агрессивные действия Израиля могут привести к открытию еще нескольких фронтов

Агрессивные действия Израиля могут привести к открытию еще нескольких фронтов

16 октября 2023, 09:49
Фото: 1MI
Иран грозит Израилю открытием новых фронтов в случае начала наземной операции в секторе Газа, утверждая, что это приведет к неизбежному поражению Израиля и возможной утрате им государственности.

Об этом заявил первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. По его словам, для Ирана красной линией станет начало наземной операции в секторе Газа, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Если Израиль начнет агрессивные действия, это может привести к открытию еще нескольких фронтов. По словам Азизи, за этим последует неизбежное поражение Израиля и потеря им государственности.

Позиция Ирана имеет важное значение для разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Иран заявляет о полной поддержке палестинского сопротивления.

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