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Updated Сегодня, 12:39

иллюстрация

Выйти и зайти нормально. В омском музее установят новые двери за 1,2 млн рублей

15 октября 2023, 12:37
Фото: 1MI
иллюстрация

В омском музее установят новые двери за 1,2 млн рублей

В историко-краеведческом музее продолжается ремонт.

Омский государственный историко-краеведческий музей 13 октября объявил о поиске подрядчика для установки новых входных дверей. Информация доступна на портале Госзакупок.

Начальная цена — 1 246 213 рублей. Победителю торгов предстоит заменить старые двери входной группы на Ленина, 23 на новые — из алюминия с антивандальным ударопрочным стеклом. На работу отводится срок до 15 декабря.

Заявки принимают до 24 октября. Напомним, летом этого года музей закрылся на ремонт.

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#Город#Омск#Музей#Контракт#Госзакупки#Новости
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