Выйти и зайти нормально. В омском музее установят новые двери за 1,2 млн рублей

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Омский государственный историко-краеведческий музей 13 октября объявил о поиске подрядчика для установки новых входных дверей. Информация доступна на портале Госзакупок.
Начальная цена — 1 246 213 рублей. Победителю торгов предстоит заменить старые двери входной группы на Ленина, 23 на новые — из алюминия с антивандальным ударопрочным стеклом. На работу отводится срок до 15 декабря.
Заявки принимают до 24 октября. Напомним, летом этого года музей закрылся на ремонт.