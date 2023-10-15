Вы не поверите! Омичей ждет очередное «бабье лето»

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Кажется, в регион вновь заглянет «бабье лето». Неделя начнется с небольшого дождя, порывы ветра — до 12 метров в секунду. Температура воздуха +9…+14 градусов.
В ночь на 17 октября похолодает до +2. Ветер стихнет: от 4 до 9 метров в секунду. В дневные часы во вторник ожидается потепление до +18 градусов. Без осадков.
Еще жарче станет в среду. Столбик термометра поднимется до +19. Порывы ветра не превысят 11 метров в секунду, согласно данным Обь-Иртышского УГМС.
Напомним, ровно неделю назад мы сообщали о резком похолодании. Тогда жители региона полагали, что теплые деньки подошли к концу.