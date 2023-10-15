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Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

иллюстрация

Вы не поверите! Омичей ждет очередное «бабье лето»

15 октября 2023, 07:01
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске потеплеет до +19 градусов

Синоптики прогнозируют сильное потепление.

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Кажется, в регион вновь заглянет «бабье лето». Неделя начнется с небольшого дождя, порывы ветра — до 12 метров в секунду. Температура воздуха +9…+14 градусов.

В ночь на 17 октября похолодает до +2. Ветер стихнет: от 4 до 9 метров в секунду. В дневные часы во вторник ожидается потепление до +18 градусов. Без осадков.

Еще жарче станет в среду. Столбик термометра поднимется до +19. Порывы ветра не превысят 11 метров в секунду, согласно данным Обь-Иртышского УГМС.

прогноз погодыпрогноз погоды
прогноз погоды
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Напомним, ровно неделю назад мы сообщали о резком похолодании. Тогда жители региона полагали, что теплые деньки подошли к концу.

Осень берет свое. В Омске резко испортится погода
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#Общество#Город#Погода#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Потепление#Новости
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