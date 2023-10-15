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Published Сегодня, 06:31

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Updated Сегодня, 06:33

иллюстрация

В Омске продают семь помещений в цоколе жилого дома

15 октября 2023, 06:31
Фото: 1MI
иллюстрация
Начальная стоимость объектов варьируется от 450 до 640 тысяч рублей.

Департамент имущественных отношений мэрии объявил аукцион по продаже семи нежилых помещений. Торги назначены на 30 октября.

Все объекты находятся в цокольном этаже здания №6 по улице Леконта. Площадь помещений — от 13 до 19 квадратных метров. Начальная цена варьируется от 450 до 640 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе принимают до 19 октября.

Отметим, по указанному адресу расположен кирпичный шестиэтажный жилой дом 1981 года постройки. Там один подъезд и 189 квартир. Известно, что в здании также работает зоомагазин. Напротив объекта — железнодорожные пути.

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#Экономика#Недвижимость#Омск#Мэрия#Продажа#Аукцион#Торги#Новости
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