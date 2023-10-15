В Омске продают семь помещений в цоколе жилого дома

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Департамент имущественных отношений мэрии объявил аукцион по продаже семи нежилых помещений. Торги назначены на 30 октября.
Все объекты находятся в цокольном этаже здания №6 по улице Леконта. Площадь помещений — от 13 до 19 квадратных метров. Начальная цена варьируется от 450 до 640 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе принимают до 19 октября.
Отметим, по указанному адресу расположен кирпичный шестиэтажный жилой дом 1981 года постройки. Там один подъезд и 189 квартир. Известно, что в здании также работает зоомагазин. Напротив объекта — железнодорожные пути.