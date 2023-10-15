В Омске продают семь помещений в цоколе жилого дома

Все объекты находятся в цокольном этаже здания №6 по улице Леконта. Площадь помещений — от 13 до 19 квадратных метров. Начальная цена варьируется от 450 до 640 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе принимают до 19 октября.