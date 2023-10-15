«Ужаснейшее состояние». Омичи из крупных городов массово жалуются на дороги

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Омичи в очередной раз массово жалуются на качество дорог в регионе. Житель Центрального округа Омска рассказывает в группе «ЧП Омск»:
«Улица Раздольная. Нет ни единого фонаря, освещения, не говоря уже о ямочном ремонте. Жильцы сами обновляют дорогу долгие годы. Если проехать и посмотреть все ямы, увидим шифер, бетон, кирпич, щебень, но не асфальт».
Местные жители обращались в различные инстанции и по поводу освещения, и насчет дорог. Результата это не принесло.
Пользователи в комментариях говорят, в маленьких микрорайонах с частными домами люди нередко берут дело в свои руки. Авторам публикации посоветовали обратиться в прокуратуру.
Горожане из других районов сказали, что проблема актуальна и там, а именно: Путевые улицы, Бульварная, Доватора поселок Каржас.
В этой группе видим еще одну жалобу. На этот раз от жителей дома №12 по 21-й Амурской улице. Цитируем:
«Обратите внимание на участок дороги, по которому осуществляется проезд к нашему дому, и приведите его в порядок. В сухую погоду ни пройти, ни проехать по ямам, а после дождя и подавно. Тротуар тоже оставляет желать лучшего».
Обращение омичей направлено в сторону администрации. Официальных комментариев под постом нет. Зато есть от других горожан, и вновь про похожие проблемы. Говорят, во дворах в Нефтяниках всегда стоит вода, в частности на Энергетиков и Малунцева.
Не только жителей Омска заботит состояние дорог. В группе «Тара360» появилось публичное обращение к администрации Тарского района. Тарчане просят обратить внимание на улицу Дзержинского — участок от Ульянова до 7-й Линии. Авторы поста рассказывают:
«Дорога просто в ужаснейшем состоянии! Яма на яме. Живу по этой улице уже 22 года и дорогу никто не делал. Можно же хотя бы засыпать эти ямы, никто не просит делать новую дорогу».
Здесь в комментариях наблюдаем настоящий бум. Тарчане говорят про необходимость обновления следующих зон: дорога под горой на улице Нерпинская, дорога на 40 лет ВЛКСМ, на Золотарева, на 5-й Армии, на улице Петра Косенкова, Карбышева.