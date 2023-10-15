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Published Сегодня, 12:18

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Updated Сегодня, 12:20

иллюстрация

«Ужаснейшее состояние». Омичи из крупных городов массово жалуются на дороги

15 октября 2023, 12:18
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи и тарчане массово жалуются на качество дорог

Местные жители опубликовали десятки адресов и участков, где необходим ремонт.

Омичи в очередной раз массово жалуются на качество дорог в регионе. Житель Центрального округа Омска рассказывает в группе «ЧП Омск»:

«Улица Раздольная. Нет ни единого фонаря, освещения, не говоря уже о ямочном ремонте. Жильцы сами обновляют дорогу долгие годы. Если проехать и посмотреть все ямы, увидим шифер, бетон, кирпич, щебень, но не асфальт».

Местные жители обращались в различные инстанции и по поводу освещения, и насчет дорог. Результата это не принесло.

улица Раздольнаяулица Раздольная
улица Раздольная
Фото: скриншот паблика ЧП Омск

Пользователи в комментариях говорят, в маленьких микрорайонах с частными домами люди нередко берут дело в свои руки. Авторам публикации посоветовали обратиться в прокуратуру.

Горожане из других районов сказали, что проблема актуальна и там, а именно: Путевые улицы, Бульварная, Доватора поселок Каржас.

В этой группе видим еще одну жалобу. На этот раз от жителей дома №12 по 21-й Амурской улице. Цитируем:

«Обратите внимание на участок дороги, по которому осуществляется проезд к нашему дому, и приведите его в порядок. В сухую погоду ни пройти, ни проехать по ямам, а после дождя и подавно. Тротуар тоже оставляет желать лучшего».

Обращение омичей направлено в сторону администрации. Официальных комментариев под постом нет. Зато есть от других горожан, и вновь про похожие проблемы. Говорят, во дворах в Нефтяниках всегда стоит вода, в частности на Энергетиков и Малунцева.

21-я Амурская улица21-я Амурская улица
21-я Амурская улица
Фото: скриншот паблика ЧП Омск

Не только жителей Омска заботит состояние дорог. В группе «Тара360» появилось публичное обращение к администрации Тарского района. Тарчане просят обратить внимание на улицу Дзержинского — участок от Ульянова до 7-й Линии. Авторы поста рассказывают:

«Дорога просто в ужаснейшем состоянии! Яма на яме. Живу по этой улице уже 22 года и дорогу никто не делал. Можно же хотя бы засыпать эти ямы, никто не просит делать новую дорогу».

Здесь в комментариях наблюдаем настоящий бум. Тарчане говорят про необходимость обновления следующих зон: дорога под горой на улице Нерпинская, дорога на 40 лет ВЛКСМ, на Золотарева, на 5-й Армии, на улице Петра Косенкова, Карбышева.

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#Общество#Город#Дороги#Омск#Омская область#Жалобы#Соцсети#Новости#Тара
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