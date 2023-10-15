Пиранья откусила палец ребенку, приписки фиктивных медуслуг, новый омский митрополит

Днем ранее, 11 октября, мэр Сергей Шелест подписал распоряжение о назначении в «Тепловую компанию» полномочных представителей администрации. Возглавляет — первый зам Евгений Фомин. Интересы города в совете директоров также представят еще четыре чиновника. Мы вот здесь все рассказываем о них и полномочиях.