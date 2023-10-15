Пиранья откусила палец ребенку, приписки фиктивных медуслуг, новый омский митрополит

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Рабочая неделя завершилась шокирующей новостью — пиранья откусила палец годовалому мальчику. Инцидент — в Кормиловском районе. Хищная дома живет в доме ветеринаров более 10 лет. Малыш опустил руку в аквариум, пиранья укусила. Делом занялась полиция. Затем проверку начала прокуратура.
Первая новость недели — следственная проверка после нападения собаки на 14-летнего подростка. Пес не бродячий — лайка гуляла на поводке. Парень захотел погладить, животное набросилось и покусала ребенка. Вред здоровью оценен как тяжкий.
Затем следователи начали проверку по факту жалобы в соцсетях. Мы рассказывали, что горожан с 10-й Восточной беспокоят агрессивные стаи. Местные жители становятся жертвами.
И еще немного о животных. 11 октября в Марьяновском районе ввели карантин из-за сальмонеллеза. Очаг заражения нашли на ферме.
За сентябрь в Арбитражный суд Омской области поступило 753 дела. Сумма финансовых претензий по пяти самым крупным из них превысила 1,4 млрд рублей. Рассказываем, что это за дела:
И представляем традиционный криминальный дайджест недели:
В сфере здравоохранения региона — скандал. Омичи обнаружили в своих электронных медкартах услуги, которых не было. Мы подробно рассказываем о ситуации:
После огласки комментарий дал в областном минздаве — обещали разобраться в индивидуальном порядке. Затем историей занялась прокуратура. Началась проверка.
В тему медицины: стало известно, каких врачей не хватает в нашем регионе (спойлер: больше всего рентгенологов, реаниматологов и терапевтов). А еще статистики представили данные по инфляции на лекарства — они подорожали, особенно аспирин.
Начнем с плохих новостей из школьной жизни. 12 октября в Крутинском районе восьмиклассник потерял сознание после курения электронной сигареты. Ребенка откачали медики.
А теперь о хорошем. Рейтинг лучших школ города. Мы ориентировались на отзывы в открытых источниках.
И нейтральное: в Омске появится Школьный бульвар. Название, по мнению депутата Светланы Студеникиной, скучное. Но его все же одобрили. Теперь Школьным смогут именовать пешеходный бульвар на улице 4-я Линия, на участке от Омской до 10 лет Октября.
Мы продолжаем активно наблюдать за жизнью теперь уже акционерного общества. Смена статуса не сказалась на финансовом положении организации. Банкротить ее хотят немало иногородних фирм. Одна — екатеринбургская «АДС Групп» — перешла от слов к делу. Иск подан в Арбитражный суд Омской области.
Днем ранее, 11 октября, мэр Сергей Шелест подписал распоряжение о назначении в «Тепловую компанию» полномочных представителей администрации. Возглавляет — первый зам Евгений Фомин. Интересы города в совете директоров также представят еще четыре чиновника. Мы вот здесь все рассказываем о них и полномочиях.
11 октября на заседании священного синода русской православной церкви в Москве был назначен новый митрополит Омской области. Руководить епархией будет 48-летний Дионисий Воскресенский. Митрополит Владимир занимал пост с 2012 года, ранее уже подавал прошение об уходе.
Также от управления Тарской епархией освободили епископа Тарского и Тюкалинского Петра. Теперь он будет руководить Златоустовской епархией. Глава же Златоустовской епархии Викентий наоборот — переедет в Омскую область.
Статистики и аналитики были щедры на информацию на неделе. Немного любопытных фактов:
Новости про омский «Авангард» начнем с новостей… топонимических. Остановку «Арена Омск» предложили переименовать в «Хоккейный клуб „Авангард“». Автор инициативы — сам клуб. Решение примут депутаты на ближайшем пленарном заседании горсовета.
Теперь о спорте. 11 октября в Омске прошла игра с магнитогорским «Металлургом». Победу праздновали «ястребы». Финальный счет 4:1. Главный тренер Михаил Кравец прокомментировал результаты матча, а заодно и драку на льду: Роман Абросимов против Люка Джонсона.
13 октября 2008 года, 15 лет назад, из жизни ушел хоккеист омского «Авангарда» Алексей Черепанов. Он скончался от сердечного приступа в 19 лет. Команда чтит память о «ястребе». Ему посвятили матч 13 октября с московским «Динамо».
Победа омичей была фееричной — всухую 3:0. Игру оценил капитан команды Дамир Шарипзянов, он рассказал, почему соперник проиграл. Мнение выразил и наставник Михаил Кравец. Он также поведал о судьбе вратаря Василия Демченко: останется ли он в основе.