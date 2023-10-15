Омичи заметили десятки полицейских на улице. Объясняем, что происходит

Posted 15 октября, 03:12
Published 15 октября, 03:12
Modified 15 октября, 03:14
Updated 15 октября, 03:14
Вечером 14 октября на улицах городах стояли десятки сотрудников дорожно-патрульной службы. Они останавливали автомобили и проверяли водителей. Так проходил рейд «Трезвость».
Цель профилактического мероприятия — снизить количество пьяных водителей, пресечь опасное поведение.
Напомним, за управление транспортом под градусом грозит лишение прав до двух лет и штраф — 30 тысяч рублей. Повторное правонарушение приведет к уголовному наказанию. Управление в нетрезвом виде нередко приводит к авариям.