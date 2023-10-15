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Posted 15 октября, 03:12

Published 15 октября, 03:12

Modified 15 октября, 03:14

Updated 15 октября, 03:14

иллюстрация

Омичи заметили десятки полицейских на улице. Объясняем, что происходит

15 октября 2023, 03:12
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске прошла массовая проверка водителей на трезвость

Рейды регулярно проходят по всему региону.

Вечером 14 октября на улицах городах стояли десятки сотрудников дорожно-патрульной службы. Они останавливали автомобили и проверяли водителей. Так проходил рейд «Трезвость».

Цель профилактического мероприятия — снизить количество пьяных водителей, пресечь опасное поведение.

Напомним, за управление транспортом под градусом грозит лишение прав до двух лет и штраф — 30 тысяч рублей. Повторное правонарушение приведет к уголовному наказанию. Управление в нетрезвом виде нередко приводит к авариям.

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#Общество#Город#Омск#Омская область#ГИБДД#Новости#Пьяный водитель
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