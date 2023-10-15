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Новый футбольный стадион появился в донской столице

Новый футбольный стадион появился в донской столице

15 октября 2023, 14:19
Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
Сегодня 15 октября в Ростове-на-Дону открылся новый спортивный объект — полноценный футбольный стадион с трибунами и модульными зданиями. В церемонии открытия нового стадиона принял участие глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Спортивный объект под названием «Новое поколение», расположился на улице Зеленой. Как пояснил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, такое название дано стадиону не случайно, пишет rostovgazeta.ru.

— Стадион получил такое название не случайно. Здесь будут тренироваться будущие звезды российского футбола — воспитанники спортивной школы №13, — отметил глава Администрации города Алексей Логвиненко.

Церемония открытия сопровождалась и соревнованиями. Здесь стартовал чемпионат по футболу среди 16 детско-юношеских команд. Все участники турнира 2015–2016 годов рождения.

— Мы создали все необходимые условия для того, чтобы юные футболисты смогли реализовать свой потенциал. Комфортное поле с искусственным травяным покрытием, удобные трибуны и модульные здания. А тренировки и соревнования можно проводить в круглогодичном режиме, — рассказал Алексей Логвиненко.

Когда церемония открытия подошла к концу, глава городской администрации Ростова-на-Дону осмотрел и прилегающую к стадиону территорию. После, он дал распоряжения разработать проект благоустройства прилегающей к спортивному объекту территории. Вопрос финансирования будет вынесен на очередное заседание городской Думы.

— В рамках проекта по благоустройству, мы обустроим пешеходные дорожки, сделаем освещение и подъездную дорогу с парковкой, — сказал Алексей Логвиненко.

Новый стадион расположился неподалеку от Можайских прудов. Эту территорию по словам главы городской администрации донской столицы, также приведут в порядок. В скором времени там обустроят пешеходные и велосипедные дорожки, и беседки для отдыха.

Алексей Логвиненко подчеркнул, что популярностью среди ростовчан будет пользоваться не только стадион, но и пространство рядом. Каждый выберет себе занятие по душе — тренировка или неспешная прогулка за пределами поля.

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