Новый футбольный стадион появился в донской столице

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Спортивный объект под названием «Новое поколение», расположился на улице Зеленой. Как пояснил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, такое название дано стадиону не случайно, пишет rostovgazeta.ru.
— Стадион получил такое название не случайно. Здесь будут тренироваться будущие звезды российского футбола — воспитанники спортивной школы №13, — отметил глава Администрации города Алексей Логвиненко.
Церемония открытия сопровождалась и соревнованиями. Здесь стартовал чемпионат по футболу среди 16 детско-юношеских команд. Все участники турнира 2015–2016 годов рождения.
— Мы создали все необходимые условия для того, чтобы юные футболисты смогли реализовать свой потенциал. Комфортное поле с искусственным травяным покрытием, удобные трибуны и модульные здания. А тренировки и соревнования можно проводить в круглогодичном режиме, — рассказал Алексей Логвиненко.
Когда церемония открытия подошла к концу, глава городской администрации Ростова-на-Дону осмотрел и прилегающую к стадиону территорию. После, он дал распоряжения разработать проект благоустройства прилегающей к спортивному объекту территории. Вопрос финансирования будет вынесен на очередное заседание городской Думы.
— В рамках проекта по благоустройству, мы обустроим пешеходные дорожки, сделаем освещение и подъездную дорогу с парковкой, — сказал Алексей Логвиненко.
Новый стадион расположился неподалеку от Можайских прудов. Эту территорию по словам главы городской администрации донской столицы, также приведут в порядок. В скором времени там обустроят пешеходные и велосипедные дорожки, и беседки для отдыха.
Алексей Логвиненко подчеркнул, что популярностью среди ростовчан будет пользоваться не только стадион, но и пространство рядом. Каждый выберет себе занятие по душе — тренировка или неспешная прогулка за пределами поля.