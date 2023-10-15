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Published Сегодня, 06:45

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Updated Сегодня, 06:47

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Аспирин для богатых. Какие лекарства подорожали в Омской области

15 октября 2023, 06:45
Фото: 1MI
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Аспирин в Омской области подорожал на 14%

Некоторые препараты снизились в цене, но незначительно.

Омские статистики представили данные об инфляции на медикаменты в июле — сентябре этого года. В среднем цены увеличились на 2%.

Стоимость препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших повысилась от 0,2 до 5%. Исключение — апсирин, он подорожал почти на 14%. Некоторые средства подешевели: цефтриаксон (-2,9%), азитромицин (-1,2%), гриппферон (-1%), фосфоглив (-0,9%), аскорбиновая кислота (-0,5%).

Среди лекарств, не входящих в список жизненно необходимых, больше всех подорожал афобазол — на 6,6%. Снизился в цене йод — на 1,4%.

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#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Омскстат#Цены#Статистика#Новости#Лекарства
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