Аспирин для богатых. Какие лекарства подорожали в Омской области

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Омские статистики представили данные об инфляции на медикаменты в июле — сентябре этого года. В среднем цены увеличились на 2%.
Стоимость препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших повысилась от 0,2 до 5%. Исключение — апсирин, он подорожал почти на 14%. Некоторые средства подешевели: цефтриаксон (-2,9%), азитромицин (-1,2%), гриппферон (-1%), фосфоглив (-0,9%), аскорбиновая кислота (-0,5%).
Среди лекарств, не входящих в список жизненно необходимых, больше всех подорожал афобазол — на 6,6%. Снизился в цене йод — на 1,4%.