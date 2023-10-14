Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Иллюстрация

Виталий Хоценко рассказал о программе по переселению из аварийного жилья

14 октября 2023, 04:28
Фото: 1MI
Иллюстрация
Омской области выделят на эти цели дополнительные 669,5 млн рублей.

Омской области выделят дополнительные деньги на переселение из аварийного жилья — почти 670 млн рублей. Подробности сегодня, 14 октября, рассказал губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Большую работу начинаем по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Благодаря поддержке заместителя председателя правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина получаем от федерального центра дополнительные 669,5 млн рублей на эти цели», — сообщил глава региона.

В октябре региональное правительство отправит заявку на получение средств. Переселять будут жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

«Вместе с „Фондом развития территорий“ по президентскому нацпроекту „Жилье и городская среда“ до конца 2025 года планируем расселить 797 человек из 11,9 тыс. кв. м аварийного жилья» — отметил Виталий Хоценко.
#Общество#Омск#Омская область#Аварийное жилье#Правительство Омской области#Ветхое жильё#Переселение#Евгений Игишев#Марат Хуснуллин#Виталий Хоценко
Подпишитесь
Дмитрий Ушаков будет отвечать за развитие сел в Омской области
Вчера, 03:17
510 «квадратов» за 45 млн. В Омске продается комплекс с сауной, офисами и магазинами
Сегодня, 03:40
Компенсируют стоимость обучения. В Омске приглашают на работу водителей автобусов
Сегодня, 03:13
«К могилкам вообще не подойти». На кладбище под Омском образовалась свалка
Сегодня, 06:14
В Омске у метромоста сдали в эксплуатацию четырехзвездочную гостиницу Cosmos
Вчера, 07:48
Три варианта. В Омске заплатят 121 млн за проект интеграции недостроенного метро
Вчера, 07:49