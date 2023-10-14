Виталий Хоценко рассказал о программе по переселению из аварийного жилья

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Омской области выделят дополнительные деньги на переселение из аварийного жилья — почти 670 млн рублей. Подробности сегодня, 14 октября, рассказал губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Большую работу начинаем по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Благодаря поддержке заместителя председателя правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина получаем от федерального центра дополнительные 669,5 млн рублей на эти цели», — сообщил глава региона.
В октябре региональное правительство отправит заявку на получение средств. Переселять будут жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
«Вместе с „Фондом развития территорий“ по президентскому нацпроекту „Жилье и городская среда“ до конца 2025 года планируем расселить 797 человек из 11,9 тыс. кв. м аварийного жилья» — отметил Виталий Хоценко.