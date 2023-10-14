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В Омске в выходной день из-за непогоды отключили аттракционы в парках

В Омске в выходной день из-за непогоды отключили аттракционы в парках

14 октября 2023, 05:11
Фото: Город55
Карусели не будут работать в парке имени 30-летия ВЛКСМ и Советском парке.

В омских городских парках сегодня, 14 октября, не будут работать аттракционы из-за непогоды. Об этом сообщили в телеграм-канале «Городские парки Омск».

По прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с,
местами порывы до 17 м/с. Воздух прогреется до +6…+11°, повсеместно возможен небольшой и умеренный дождь. В воскресенье характер погоды значительно не изменится.

Ранее в МЧС омичей предупредили о сильном ветре и дали рекомендации, как вести себя в непогоду.

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#Общество#Погода#Омск#Омская область#Парк 30-летия ВЛКСМ#Парк#Советский парк#Аттракцион#Карусель#Евгений Игишев
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