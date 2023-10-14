В Омске в выходной день из-за непогоды отключили аттракционы в парках

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
В омских городских парках сегодня, 14 октября, не будут работать аттракционы из-за непогоды. Об этом сообщили в телеграм-канале «Городские парки Омск».
По прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с,
местами порывы до 17 м/с. Воздух прогреется до +6…+11°, повсеместно возможен небольшой и умеренный дождь. В воскресенье характер погоды значительно не изменится.
Ранее в МЧС омичей предупредили о сильном ветре и дали рекомендации, как вести себя в непогоду.