Позвонил «заместитель министра». Омская пенсионерка перевела мошенникам 7,8 млн

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В Омске 68-летняя местная жительница перевела аферистам 7,8 млн рублей, сообщили 14 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.
Выяснилось, что 11 октября женщине в мессенджере позвонил неизвестный, который представился заместителем министра здравоохранения Омской области. Мошенник сообщил, что кто-то украл персональные данные пенсионерки, и необходимо помочь Центробанку и ФСБ раскрыть преступление.
Затем с омичкой разговаривали по телефону лжесотрудники Центрального банка и Федеральной службы безопасности. Женщина, следуя инструкциям мошенников, установила на телефон приложение «Мир PAY», с помощью которого и перевела все деньги, полученные от продажи квартиры. Когда омичка поняла, что ее обманули, то пошла в полицию.