Позвонил «заместитель министра». Омская пенсионерка перевела мошенникам 7,8 млн

Затем с омичкой разговаривали по телефону лжесотрудники Центрального банка и Федеральной службы безопасности. Женщина, следуя инструкциям мошенников, установила на телефон приложение «Мир PAY», с помощью которого и перевела все деньги, полученные от продажи квартиры. Когда омичка поняла, что ее обманули, то пошла в полицию.