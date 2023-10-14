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Позвонил «заместитель министра». Омская пенсионерка перевела мошенникам 7,8 млн

14 октября 2023, 09:29
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Пенсионерка из Омска лишилась 7,8 млн рублей после звонка псевдочиновника

Женщина отправила аферистам все деньги, полученные от продажи квартиры.

В Омске 68-летняя местная жительница перевела аферистам 7,8 млн рублей, сообщили 14 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выяснилось, что 11 октября женщине в мессенджере позвонил неизвестный, который представился заместителем министра здравоохранения Омской области. Мошенник сообщил, что кто-то украл персональные данные пенсионерки, и необходимо помочь Центробанку и ФСБ раскрыть преступление.

Затем с омичкой разговаривали по телефону лжесотрудники Центрального банка и Федеральной службы безопасности. Женщина, следуя инструкциям мошенников, установила на телефон приложение «Мир PAY», с помощью которого и перевела все деньги, полученные от продажи квартиры. Когда омичка поняла, что ее обманули, то пошла в полицию.

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#Происшествия#Полиция#Омск#Прокуратура#Мошенники#ФСБ#Евгений Игишев#Аферист
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