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Остались жена и сын. В зоне СВО погиб 31-летний военнослужащий из Омской области

14 октября 2023, 11:46
Фото: 1MI
Иллюстрация

В зоне спецоперации погиб 31-летний военнослужащий из Омской области

Андрей Шведин в июне был награжден медалью Суворова.

В зоне проведения спецоперации погиб 31-летний житель Омской области Андрей Шведин. Об этом сегодня, 14 октября, сообщили в москаленском отделении партии «ЕР».

Андрей Шведин родился в селе Степок Москаленского района. Окончил Роднодолинскую школу и Сибирский профессиональный колледж в Омске. На СВО служил стрелком-оператором десантно-штурмовой роты. Андрей Шведин героически погиб 20 июля при выполнении воинского долга. В июне омич получил медаль Суворова за проявленное мужество и отвагу. У военнослужащего остались супруга и 9-летний сын Артем.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Андрея Шведина.

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