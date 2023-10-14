Остались жена и сын. В зоне СВО погиб 31-летний военнослужащий из Омской области

Андрей Шведин родился в селе Степок Москаленского района. Окончил Роднодолинскую школу и Сибирский профессиональный колледж в Омске. На СВО служил стрелком-оператором десантно-штурмовой роты. Андрей Шведин героически погиб 20 июля при выполнении воинского долга. В июне омич получил медаль Суворова за проявленное мужество и отвагу. У военнослужащего остались супруга и 9-летний сын Артем.