«Накрыли» вебкам-студию. В Омске будут судить создателей и участниц порнобизнеса

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
В Омске за создание и распространение порнографии будут судить организованную группу из 13 человек, сообщили 13 октября в пресс-службе региональной полиции. Вебкам-студию «накрыли» в феврале 2022 года. Нелегальный бизнес организовали двое омичей.
Для студии мужчины использовали нежилое помещение в доме на улице Звездова, а после перебрались в помещение побольше на проспекте Маркса.
Студии были оборудованы компьютерами и камерами для трансляций. Один из организаторов привлек к работе свою супругу в качестве помощника. Девушек-моделей находили через социальные сети, предлагая им высокий заработок. Деньги от пользователей услугами вебкам-студии поступали на счет организатора, а после распределялись между всеми участниками.
Организаторам и сотрудницам студии предъявили обвинение по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Дело рассмотрят в Куйбышевском районном суде Омска.