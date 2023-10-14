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«Накрыли» вебкам-студию. В Омске будут судить создателей и участниц порнобизнеса

14 октября 2023, 04:49
Фото: 1MI
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13 омичей пойдут под суд за изготовление и распространение порнографии

Нелегальный бизнес организовали двое омичей. Девушек-моделей находили через социальные сети, предлагая им высокий заработок.

В Омске за создание и распространение порнографии будут судить организованную группу из 13 человек, сообщили 13 октября в пресс-службе региональной полиции. Вебкам-студию «накрыли» в феврале 2022 года. Нелегальный бизнес организовали двое омичей.

Для студии мужчины использовали нежилое помещение в доме на улице Звездова, а после перебрались в помещение побольше на проспекте Маркса.

Студии были оборудованы компьютерами и камерами для трансляций. Один из организаторов привлек к работе свою супругу в качестве помощника. Девушек-моделей находили через социальные сети, предлагая им высокий заработок. Деньги от пользователей услугами вебкам-студии поступали на счет организатора, а после распределялись между всеми участниками.

Организаторам и сотрудницам студии предъявили обвинение по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Дело рассмотрят в Куйбышевском районном суде Омска.

#Происшествия#Видео#Преступление#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Прокурор#Порнография#Евгений Игишев
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