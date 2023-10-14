«Накрыли» вебкам-студию. В Омске будут судить создателей и участниц порнобизнеса

Студии были оборудованы компьютерами и камерами для трансляций. Один из организаторов привлек к работе свою супругу в качестве помощника. Девушек-моделей находили через социальные сети, предлагая им высокий заработок. Деньги от пользователей услугами вебкам-студии поступали на счет организатора, а после распределялись между всеми участниками.